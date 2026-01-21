Лучших работников «МАПИД» наградили в Республиканском Дворце культуры профсоюзов

От жилых комплексов и социальных объектов до уникальных общественных сооружений. Строительная сфера – один из ключевых драйверов экономики страны. Сегодня, 21 января, ведущее предприятие отрасли «МАПИД» отмечает полувековой юбилей, сообщили в программе «Столичные подробности».

Торжественное мероприятие прошло в Республиканском Дворце культуры профсоюзов. В зале более 500 работников предприятия. В честь знаковой даты лучших наградили грамотами и благодарностями, а также вручили нагрудные знаки «Ганаровы будаўнік».

За пять десятилетий работы «МАПИД» стал флагманом отрасли, внедряющим инновационные подходы. Силами его коллектива построено более 27 миллионов квадратных метров жилья и тысячи зданий, сформировавших современный облик городов.