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Лучших работников «МАПИД» наградили в Республиканском Дворце культуры профсоюзов

21 января 2026 17:55
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От жилых комплексов и социальных объектов до уникальных общественных сооружений. Строительная сфера – один из ключевых драйверов экономики страны. Сегодня, 21 января, ведущее предприятие отрасли «МАПИД» отмечает полувековой юбилей, сообщили в программе «Столичные подробности».

Лучших работников «МАПИД» наградили в Республиканском Дворце культуры профсоюзов-2

Торжественное мероприятие прошло в Республиканском Дворце культуры профсоюзов. В зале более 500 работников предприятия. В честь знаковой даты лучших наградили грамотами и благодарностями, а также вручили нагрудные знаки «Ганаровы будаўнік». 

За пять десятилетий работы «МАПИД» стал флагманом отрасли, внедряющим инновационные подходы. Силами его коллектива построено более 27 миллионов квадратных метров жилья и тысячи зданий, сформировавших современный облик городов.

Лучших работников «МАПИД» наградили в Республиканском Дворце культуры профсоюзов-4

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Тонкое отношение к своему коллективу, мы это наблюдали на протяжении практически всего периода работы «МАПИДа» у нас в городе. И это подтверждение сейчас: из 5 800 1 200 – это молодые люди до 31 года. Это что значит? Что предприятие очень является привлекательным для работы молодежи. Только вот в период прихода молодых специалистов 2025 года почти 300 человек новых «мапидовцев» пришли на работу в организацию.

Лучших работников «МАПИД» наградили в Республиканском Дворце культуры профсоюзов-6

Только за 2025 год «МАПИДом» завершено возведение порядка 40 объектов общей площадью свыше 250 тысяч квадратных метров. Реализуются амбициозные проекты – от жилых комплексов и социальных объектов до уникальных общественных сооружений.

# Юбилей # Артем Цуран # ОАО «МАПИД»

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