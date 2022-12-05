«Работа принесла свои плоды». В Минске наградили победителей конкурса «Волонтёр года»

Новости Беларуси. Призвание – помогать! 5 декабря, в Международный день добровольцев, чествовали лучших волонтеров страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Призвание – помогать! 5 декабря, в Международный день добровольцев, чествовали лучших волонтеров страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заслуженные награды получили более сотни добровольцев из всех регионов Беларуси. Это школьники, студенты, работающая молодежь. Определили победителей в четырех номинациях: «Личный вклад», «Лучший волонтерский отряд», «Волонтерский постер» и «Волонтерский TikTok».
Анна Коломыцкая, волонтер года – 2022, учащаяся СШ № 1 Лиды:
Сегодня я представляю свой собственный волонтерский проект «Умные ладошки». Большая работа была проделана, мы работаем с флексагонами, с головоломками ручной работы, которая развивает мелкую моторику и гибкость мышления у ребят с нарушениями зрения. Работа принесла свои плоды. Мы работали с детским садом № 16 Лиды, и педагог-дефектолог уже в конце прошлого года отмечала улучшение в мелкой моторике ребят, что было очень приятно для нас.
Белорусские волонтеры также делали все для того, чтобы ребята из Донбасса, которые были у нас на оздоровлении, в полной мере ощутили атмосферу мира и спокойствия.
Александра Гончарова, координатор волонтерского движения «Доброе сердце», секретарь Центрального комитета БРСМ:
Наши волонтеры являются надежными партнерами государства в решении социально значимых задач. Допустим, когда у нас прибывали граждане из Украины, мы организовали пункты добра. Когда сейчас к нам прибывают дети из Донбасса, мы тоже помогаем их встретить и организовать для них праздники.
Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:
Те проекты, которые мы организовали совместно в этом году, они грандиозные, масштабные, они будут влиять на долгосрочную перспективу. Мы пообщались с детьми Донбасса. Эти дети поделились, благодаря усилиям БРСМ, своим жизненным опытом, своим пониманием сути происходящего со школьниками, с молодежью по всей Беларуси.
В День волонтера стартует и одна из самых добрых акций – «Чудеса на Рождество». В центре внимания будут воспитанники детских домов, школ-интернатов, приютов для детей-сирот. В планах провести более 250 благотворительных акций по всей стране.
Подписывайтесь на нас в Telegram!