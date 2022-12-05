«Работа принесла свои плоды». В Минске наградили победителей конкурса «Волонтёр года»

Заслуженные награды получили более сотни добровольцев из всех регионов Беларуси. Это школьники, студенты, работающая молодежь. Определили победителей в четырех номинациях: «Личный вклад», «Лучший волонтерский отряд», «Волонтерский постер» и «Волонтерский TikTok».

Анна Коломыцкая, волонтер года – 2022, учащаяся СШ № 1 Лиды:

Сегодня я представляю свой собственный волонтерский проект «Умные ладошки». Большая работа была проделана, мы работаем с флексагонами, с головоломками ручной работы, которая развивает мелкую моторику и гибкость мышления у ребят с нарушениями зрения. Работа принесла свои плоды. Мы работали с детским садом № 16 Лиды, и педагог-дефектолог уже в конце прошлого года отмечала улучшение в мелкой моторике ребят, что было очень приятно для нас.

Белорусские волонтеры также делали все для того, чтобы ребята из Донбасса, которые были у нас на оздоровлении, в полной мере ощутили атмосферу мира и спокойствия.