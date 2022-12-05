Прямой эфир

«Работа принесла свои плоды». В Минске наградили победителей конкурса «Волонтёр года»

05 декабря 2022 18:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Призвание – помогать! 5 декабря, в Международный день добровольцев, чествовали лучших волонтеров страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Работа принесла свои плоды». В Минске наградили победителей конкурса «Волонтёр года»-1

Заслуженные награды получили более сотни добровольцев из всех регионов Беларуси. Это школьники, студенты, работающая молодежь. Определили победителей в четырех номинациях: «Личный вклад», «Лучший волонтерский отряд», «Волонтерский постер» и «Волонтерский TikTok».

«Работа принесла свои плоды». В Минске наградили победителей конкурса «Волонтёр года»-4

Анна Коломыцкая, волонтер года – 2022, учащаяся СШ № 1 Лиды:
Сегодня я представляю свой собственный волонтерский проект «Умные ладошки». Большая работа была проделана, мы работаем с флексагонами, с головоломками ручной работы, которая развивает мелкую моторику и гибкость мышления у ребят с нарушениями зрения. Работа принесла свои плоды. Мы работали с детским садом № 16 Лиды, и педагог-дефектолог уже в конце прошлого года отмечала улучшение в мелкой моторике ребят, что было очень приятно для нас.

Белорусские волонтеры также делали все для того, чтобы ребята из Донбасса, которые были у нас на оздоровлении, в полной мере ощутили атмосферу мира и спокойствия.

«Работа принесла свои плоды». В Минске наградили победителей конкурса «Волонтёр года»-7

Александра Гончарова, координатор волонтерского движения «Доброе сердце», секретарь Центрального комитета БРСМ:
Наши волонтеры являются надежными партнерами государства в решении социально значимых задач. Допустим, когда у нас прибывали граждане из Украины, мы организовали пункты добра. Когда сейчас к нам прибывают дети из Донбасса, мы тоже помогаем их встретить и организовать для них праздники.

«Работа принесла свои плоды». В Минске наградили победителей конкурса «Волонтёр года»-10

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:
Те проекты, которые мы организовали совместно в этом году, они грандиозные, масштабные, они будут влиять на долгосрочную перспективу. Мы пообщались с детьми Донбасса. Эти дети поделились, благодаря усилиям БРСМ, своим жизненным опытом, своим пониманием сути происходящего со школьниками, с молодежью по всей Беларуси.

В День волонтера стартует и одна из самых добрых акций – «Чудеса на Рождество». В центре внимания будут воспитанники детских домов, школ-интернатов, приютов для детей-сирот. В планах провести более 250 благотворительных акций по всей стране.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Волонтеры в Минске # общество # Алексей Талай # Александра Гончарова # Анна Коломыцкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В рублях или другой валюте? В Минфинансов рассказали, как Беларусь расплачивается с долгами
05 декабря 2022 18:39

В рублях или другой валюте? В Минфинансов рассказали, как Беларусь расплачивается с долгами

Гражданин Германии пересёк границу Беларуси ради статуса беженца
05 декабря 2022 18:33

Гражданин Германии пересёк границу Беларуси ради статуса беженца

НДС, подоходный, для ИП. Для кого налоги вырастут в 2023-м и какие останутся прежними?
05 декабря 2022 18:20

НДС, подоходный, для ИП. Для кого налоги вырастут в 2023-м и какие останутся прежними?