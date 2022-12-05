Гражданин Германии пересёк границу Беларуси ради статуса беженца

Гражданин Германии пересек границу Беларуси ради статуса беженца. Его задержали наши пограничники вблизи польской границы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в пресс-службе белорусского Госпогранкомитета, мужчина сразу же обратился с ходатайством о предоставлении статуса беженца в нашей стране. В ходе разбирательства было установлено, что иностранец является гражданином Германии. Причиной своего решения поменять место жительства он назвал ухудшающиеся условия жизни на родине.