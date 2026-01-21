Гигин: с какого ляда и перепуга нам идти на уступки европейцам?

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

С какого ляда и перепуга нам идти на уступки европейцам. Вы посмотрите, как мы ведем себя с Литвой и Польшей. Мы с Литвой и Польшей не пошли ни на какие уступки. Ни на одну. В итоге поляки облажались и вынуждены были открывать заново погранпереходы, как и литовцы. Литовцы, если вы думаете, что это только в результате борьбы с литвинизмом нового правительства, они фактически вынудили Свету покинуть Литву. Если вы думаете, что Беларусь не имеет никаких рычагов влияния в контексте переговоров с Трампом, вы ошибаетесь.

Григорий Азаренок, СТВ:

ВНС, внимательно слушайте. Батька комментировал ситуацию.

Вадим Гигин:

И вы еще увидите, и это обсуждается в литовском правительстве, вопросы открытия Клайпедского порта. Потому что это важно для американцев. Не важно, где Тихановская. Как минимум важно, где Франок находится, потому что он и кошелек, и штаб, и все остальное. Ну а для Лебедько, я думаю, вообще не важно, где кто находится, кроме самого Лебедько. Поэтому вот эти свои «пейперы», пишите сколько хотите. При ситуации нынешних отношений, в том числе Минска и Вашингтона, это просто пустые бумажки, которые ни к чему не приведут.

Самое интересное, они искренне убеждены, что для нас важно, чтобы были не временные поверенные, а чрезвычайные и полномочные послы. Они воспринимают, что это уступки со стороны Европы нам, а мы прямо упрашиваем, верните нам посольство. Да нет этого. Что такое были посольства Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки? Это центры, которые координировали подрывную идею. Слушайте, мне один из их лидеров, еще на заре моей карьеры главного редактора «Беларускай думкі», выйдя из польского посольства, показывал большой кошелек денег, просто бравируя тем, что он их там получил. Поэтому вы что хотите, чтобы мы всю инфраструктуру создали собственными руками и воспринимали это как огромную ласку и добро со стороны Запада? Да не будет этого.

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