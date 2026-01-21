Дружба народов и молодёжи – рассказываем историю белорусско-российского вуза

Иногда большая история начинается с маленьких деталей. Обычная шариковая ручка, одно рукопожатие – и решение, которое определяет десятилетия вперед. Ровно 25 лет назад в Могилеве был сделан выбор, который превратил региональный технический вуз в уникальную площадку сотрудничества Беларуси и России – в образовании, науке и подготовке инженеров будущего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Белорусско-Российский университет – это тысячи студентов, совместные программы двух стран и проекты, которые работают на экономику Союзного государства. Здесь готовят не просто специалистов, а инженерную элиту – тех, за кем уже сегодня выстраивается очередь работодателей и кто будет определять развитие промышленности завтра. О том, как одна подпись стала началом большого пути – репортаж наших коллег.

Эта ручка в музее Белорусско-Российского университета – экспонат на первый взгляд неприметный, но бесценный. Именно ей 25 лет назад поставили подпись под большой идеей. Превратить региональный технический вуз в значимый центр интеграции образования и науки двух стран.

Сергей Чернов, ведущий специалист Музея истории Белорусско-Российского университета:

Именно этой ручкой было подписано Соглашение об учреждении Белорусско-Российского университета. В вузе сегодня признают: после тех рукопожатий все было непросто. Университету пришлось сразу начать работать в рамках двух законодательств. Это двойная поддержка, но и двойная ответственность. Программы требовали шлифовки, а подходы – выверенности. Но именно это позволило объединить лучшие традиции инженерного образования Беларуси и России – готовить инженерную элиту для экономики Союзного государства.

Михаил Лустенков, ректор Белорусско-Российского университета:

История показала, что это действительно сыграло очень серьезную роль в развитии университета. Университет получил большие возможности по, например, подготовке как по белорусским, так и по российским образовательным программам.