Польские фермеры намерены блокировать КПП на границе с Украиной

Польские фермеры вновь наносят удар по логистике Евросоюза. 23 января они планируют заблокировать пункт пропуска «Долгобычев – Угринов» на границе с Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция протеста, как ожидается, продлится почти весь день и создаст серьезные помехи для движения грузов. Фермеры проводят подобные протесты с 2023 года, требуя ограничить импорт дешевой украинской сельхозпродукции, который, по их мнению, уничтожает бизнес.

Несмотря на кратковременность каждой отдельной блокировки, конфликт не утихает, показывая, насколько хрупкими могут быть союзнические отношения под давлением экономических интересов.