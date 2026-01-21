Белорусская Федерация хоккея подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией хоккея Турции

Председатель Белорусской Федерации хоккея Александр Богданович и генеральный секретарь организации Андрей Башко в эти дни находятся в с рабочим визитом в Турции, где проходит чемпионат мира среди девушек до 18 лет, сообщили в программе СТВ-Спорт».

Программой предусмотрен ряд встреч с руководством Федерации хоккея Турции, местным хоккейным сообществом, представителями других федераций, а также подписание ряда соглашений, направленных на совместное развитие вида спорта.

Сегодня стороны подписали меморандум о сотрудничестве между федерациями Беларуси и Турции. В рамках партнерства планируется реализация программ по обмену профессиональным опытом в подготовке спортсменов, тренерских кадров и развитию института судейства, а также организация совместных спортивных мероприятий и турниров, в том числе с участием женских команд.