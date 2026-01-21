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Белорусская Федерация хоккея подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией хоккея Турции

21 января 2026 20:05
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Председатель Белорусской Федерации хоккея Александр Богданович и генеральный секретарь организации Андрей Башко в эти дни находятся в с рабочим визитом в Турции, где проходит чемпионат мира среди девушек до 18 лет, сообщили в программе СТВ-Спорт».

Программой предусмотрен ряд встреч с руководством Федерации хоккея Турции, местным хоккейным сообществом, представителями других федераций, а также подписание ряда соглашений, направленных на совместное развитие вида спорта. 

Сегодня стороны подписали меморандум о сотрудничестве между федерациями Беларуси и Турции. В рамках партнерства планируется реализация программ по обмену профессиональным опытом в подготовке спортсменов, тренерских кадров и развитию института судейства, а также организация совместных спортивных мероприятий и турниров, в том числе с участием женских команд.

Белорусская Федерация хоккея подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией хоккея Турции-1

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Мы рады, что сегодня подписали меморандум с турецкой стороной – это позволит, я думаю, нашим странам развить более дружеские отношения через спорт. Я думаю, что у нас есть чему поучиться и у Турции есть хорошие возможности для того, чтобы мы могли перенять какой-то определенный опыт и сделать спарринг между нашими сборными в разных направлениях. Будь то женский хоккей, либо какие-то детские соревнования, через которые мы будет развивать дружеские отношения.

Также 21января делегация Федерации хоккея Беларуси посетила матчи чемпионата мира среди девушек до 18 лет в Стамбуле и ознакомилась с инфраструктурой турнира.

# Хоккей # Беларусь-Турция

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