«Есть более опасное направление, чем ядерное оружие». Как зависимые от США страны создают новый вид мировой угрозы?
От идей превосходства до оружия, ориентированного на определенные нации и народы. Из-за единственной пробирки Колина Пауэлла коллективный Запад утопил в крови весь Ближний Восток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А теперь у наших границ была создана сеть лабораторий по производству биологического оружия. Почему это не другое?
Тему продолжит Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Чумовое оружие. Теперь это не про ядерное, теперь это про биологическое. Самая старая демократия света управлять миром решила с помощью пробирок из биолабораторий. Но если в руках Колина Пауэлла была обычная колба, то сейчас США руками ученых из зависимых от Вашингтона стран создают новый вид мировой угрозы – биологический.
И пока ВВС и СNN пугали весь мир ядерным потенциалом в руках русского медведя, в соседней с нами Украине разрабатывали вирусы, о которых не говорят, как о ковиде, но которые страшнее всех вместе взятых видов коронавирусов. Вот и известный японский журналист прилетел в Минск, чтобы узнать о ядерной повестке, а наш Президент открыл ему глаза на более скрытую и опасную угрозу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Есть более опасное направление, чем ядерное оружие. Это биологическое оружие и кибероружие. Это гораздо опаснее. И человечество еще эту опасность, особенно кибероружия, не осознала. В этом вся проблема. Мы все дрожим перед ядерным оружием, но кибероружие еще страшнее.
Лукашенко в интервью японскому журналисту: «Я никогда никаких военных действий не поддерживал и никогда не буду поддерживать» – читать здесь.
Даже если предположить, что украинские лаборатории – просто наука, то, учитывая хронический непорядок в эшелонах власти и управления, утечка любой пробирки – катастрофа.
Селективное биологическое оружие – это последний аргумент дряхлеющего гегемона. Выиграть гонку ядерных вооружений с Россией и финансово-экономический спринт с Китаем уже невозможно. Остается одно – запугать и отравить непокоренный мир.
В украинские лаборатории для грязных бомб Вашингтон вложил сотни миллионов долларов. Такие опасные локации вдалеке от налогоплательщиков США – факт двойных стандартов политики Белого дома. И чего в этом больше – желания обезопасить свою территорию или все же указать вассальным странам на их место? Нанести по всему миру черную метку американской демократии.
Если фейковая пробирка Колина Пауэлла стала триггером войн на Ближнем Востоке, то какие катастрофические последствия таились в обычных стеклянных пробирках украинских лабораторий? И снова русский солдат спасает мир. Только теперь ему памятник в Трептов-парке никто ставить не собирается.
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