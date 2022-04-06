«Есть более опасное направление, чем ядерное оружие». Как зависимые от США страны создают новый вид мировой угрозы?

От идей превосходства до оружия, ориентированного на определенные нации и народы. Из-за единственной пробирки Колина Пауэлла коллективный Запад утопил в крови весь Ближний Восток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А теперь у наших границ была создана сеть лабораторий по производству биологического оружия. Почему это не другое? Тему продолжит Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Чумовое оружие. Теперь это не про ядерное, теперь это про биологическое. Самая старая демократия света управлять миром решила с помощью пробирок из биолабораторий. Но если в руках Колина Пауэлла была обычная колба, то сейчас США руками ученых из зависимых от Вашингтона стран создают новый вид мировой угрозы – биологический.

И пока ВВС и СNN пугали весь мир ядерным потенциалом в руках русского медведя, в соседней с нами Украине разрабатывали вирусы, о которых не говорят, как о ковиде, но которые страшнее всех вместе взятых видов коронавирусов. Вот и известный японский журналист прилетел в Минск, чтобы узнать о ядерной повестке, а наш Президент открыл ему глаза на более скрытую и опасную угрозу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть более опасное направление, чем ядерное оружие. Это биологическое оружие и кибероружие. Это гораздо опаснее. И человечество еще эту опасность, особенно кибероружия, не осознала. В этом вся проблема. Мы все дрожим перед ядерным оружием, но кибероружие еще страшнее. Лукашенко в интервью японскому журналисту: «Я никогда никаких военных действий не поддерживал и никогда не буду поддерживать» – читать здесь.

Даже если предположить, что украинские лаборатории – просто наука, то, учитывая хронический непорядок в эшелонах власти и управления, утечка любой пробирки – катастрофа. Селективное биологическое оружие – это последний аргумент дряхлеющего гегемона. Выиграть гонку ядерных вооружений с Россией и финансово-экономический спринт с Китаем уже невозможно. Остается одно – запугать и отравить непокоренный мир.