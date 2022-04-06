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«Просто хотелось человеческого отношения». Какие жалобы озвучили Наталье Кочановой в агрогородке Речки?

06 апреля 2022 19:52
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Новости Беларуси. 6 апреля Наталья Кочанова была с рабочим визитом в Могилевском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хоть цель поездки Натальи Ивановны была конкретной, обсудить успели все насущные темы: от продовольственной безопасности до отношений в коллективе.  

«Просто хотелось человеческого отношения». Какие жалобы озвучили Наталье Кочановой в агрогородке Речки?-1

Могилевская «Заря» – производство с замкнутым циклом, что позволяет влиять на себестоимость продуктов и быть независимыми от внешних факторов. Однако, несмотря на высокие показатели, в последнее время в коллективе появились разногласия. На прием к Наталье Кочановой с жалобами обратились сразу несколько сотрудников. Все вопросы касались в основном жилья. Например, Валентину Трубкину после выхода на пенсию попросили освободить арендный дом. Еще в 2020 году женщина написала заявление на его выкуп, но ей отказали.  

«Просто хотелось человеческого отношения». Какие жалобы озвучили Наталье Кочановой в агрогородке Речки?-4

Валентина Трубкина, работник сельхозпредприятия «Заря»:  
Поверьте, у меня никогда не было цели или каких-то мыслей, чтобы наказать наше руководство. Нет, ни в коем случае. Мне просто хотелось человеческого отношения к тому что я, проработав более 23 лет, думаю, что заслужила, и каждый человек здесь, в этом хозяйстве, заслужил того, чтобы к нему повернулись немного лицом, услышали его проблемы.  

После обращения людей Наталья Кочанова решила лично приехать на предприятие и пообщаться с работниками. Как это было, читайте здесь.  

# Прием граждан # общество # Валентина Трубкина # Наталья Кочанова # Фотофакт

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