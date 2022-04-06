«Просто хотелось человеческого отношения». Какие жалобы озвучили Наталье Кочановой в агрогородке Речки?

Новости Беларуси. 6 апреля Наталья Кочанова была с рабочим визитом в Могилевском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хоть цель поездки Натальи Ивановны была конкретной, обсудить успели все насущные темы: от продовольственной безопасности до отношений в коллективе.

Могилевская «Заря» – производство с замкнутым циклом, что позволяет влиять на себестоимость продуктов и быть независимыми от внешних факторов. Однако, несмотря на высокие показатели, в последнее время в коллективе появились разногласия. На прием к Наталье Кочановой с жалобами обратились сразу несколько сотрудников. Все вопросы касались в основном жилья. Например, Валентину Трубкину после выхода на пенсию попросили освободить арендный дом. Еще в 2020 году женщина написала заявление на его выкуп, но ей отказали.

Валентина Трубкина, работник сельхозпредприятия «Заря»:

Поверьте, у меня никогда не было цели или каких-то мыслей, чтобы наказать наше руководство. Нет, ни в коем случае. Мне просто хотелось человеческого отношения к тому что я, проработав более 23 лет, думаю, что заслужила, и каждый человек здесь, в этом хозяйстве, заслужил того, чтобы к нему повернулись немного лицом, услышали его проблемы.