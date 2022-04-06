В честь Тихона Бумажкова названа улица в Партизанском районе Минска. Какой подвиг совершил этот Герой СССР?

Новости Беларуси. В 2022 году Беларусь отпразднует 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. За эту Победу советский народ заплатил высокую цену: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб. Но за цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Улица Бумажкова расположена в Партизанском районе Минска. Ее протяженность – чуть менее километра. Начинается от перекрестка с улицей Передовой, далее идет параллельно Авангардной, пересекается с улицами Аннаева и Уральской и заканчивается пересечением с улицей Столетова. Названа в честь одного из первых организаторов партизанских отрядов во время Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Тихона Пименовича Бумажкова.

Тихон Бумажков родился 17 июня 1910 года в поселке Свиягино Приморского края. Он был выходцем из бедной крестьянской семьи, жившей в Могилевской губернии. В 1907 году его родители в поисках лучшей жизни отправились на другой конец Российской империи. Но спустя 15 лет семья вернулась на родину. Тихон окончил Минский химико-технологический техникум, работал директором завода, председателем Петриковского райисполкома. А в июле 1939-го стал первым секретарем Октябрьского райкома компартии Полесской области. Избирался депутатом Верховного Совета БССР.

С первых же дней войны Тихон Бумажков возглавил борьбу жителей Октябрьского района против оккупантов. В истребительный отряд, который сформировал Тихон, вошли 32 человека. В конце июня – начале июля 1941-го на основе этого формирования был создан один из первых партизанских отрядов Беларуси – «Красный Октябрь», комиссаром которого и стал Тихон Бумажков. Партизаны совместно с частями Красной армии вели оборонительные бои на реке Птичь и в Октябрьском районе Полесской области.

Из воспоминаний Т. П. Бумажкова (газета «Правда» от 18 августа 1941 г.):

В один из июльских дней на территории нашего района появились фашистские танки. Они стремились форсировать реку, чтобы овладеть районным центром… Выждав удобный момент, партизаны взорвали мост и встретили врага шквалом меткого огня из пулеметов и винтовок. Гранаты полетели под гусеницы танков. Пригодились и заготовленные бутылки с горючей смесью. Переправа через реку была сорвана. 15 вражеских танков и столько же бронемашин вышли из строя.

На счету отряда «Красный Октябрь» было немало подвигов. Так, 18 июля 1941-го партизаны вместе с красноармейцами разгромили штаб немецкой дивизии в деревне Оземля Октябрьского района. Были захвачены пленные и трофейное вооружение: 55 бронемашин и автомобилей, 2 радиостанции, 27 мотоциклов, 45 лошадей с повозками и грузом, штабные документы.