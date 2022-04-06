«Эти объекты должны быть под контролем». Насколько опасны украинские биолаборатории?

От идей превосходства до оружия, ориентированного на определенные нации и народы. Из-за единственной пробирки Колина Пауэлла коллективный Запад утопил в крови весь Ближний Восток, а теперь у наших границ была создана сеть лабораторий по производству биологического оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Женщины могли бы быть бесплодными». Какое биологическое оружие могло быть разработано в Украине? Читайте далее .

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Даже если предположить, что украинские лаборатории – просто наука, то, учитывая хронический непорядок в эшелонах власти и управления, утечка любой пробирки – катастрофа.

Александр Петкевич, заведующий организационно-методическим отделом РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Описаны в истории сотни вариантов, когда были утечки в лабораториях, осознанно, неосознанно. Это все возможно, поэтому объекты, баклаборатории, в которых находятся возбудители опасные и/или проводятся исследования, называются «потенциально опасные объекты». И вот эти объекты должны быть под контролем, чего нет сейчас по этим лабораториям.