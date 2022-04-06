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Отношения Беларуси и Швейцарии и санкции. О чём ещё говорили по телефону Владимир Макей и Иньяцио Кассис?

06 апреля 2022 19:43
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Новости Беларуси. Перспективы дальнейшего развития отношений между Беларусью и Швейцарией обсудили 6 апреля в ходе телефонного разговора глава МИД Беларуси Владимир Макей со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В беседе затронули санкционную тематику, актуальные вопросы региональной безопасности, ситуацию в Украине и связанные с ней гуманитарные вызовы для стран Европы. Отметили неизменные усилия Беларуси по урегулированию конфликта и меры по приему украинских беженцев.

Андрейченко: отношения между Беларусью и Швейцарией всегда развивались прагматично и конструктивно. Читайте здесь.

# Беларусь-Швейцария # общество # Владимир Макей # Иньяцио Кассис # Фотофакт

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