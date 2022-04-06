«Женщины могли бы быть бесплодными». Какое биологическое оружие могло быть разработано в Украине?

От идей превосходства до оружия, ориентированного на определенные нации и народы. Из-за единственной пробирки Колина Пауэлла коллективный Запад утопил в крови весь Ближний Восток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А теперь у наших границ была создана сеть лабораторий по производству биологического оружия. Почему это не другое?

Марина Ленчевская, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по национальной безопасности:

Даже Виктория Нуланд, которая на Майдане печеньки раздавала, – это очень серьезное и высокое должностное лицо. Она помощник госсекретаря Соединенных Штатов Америки. Она, по сути, подтвердила, что военные исследования были на территории США. Почему на территории Украины? Это понятно. Потому что все зависимые страны от Соединенных Штатов Америки – Америка пытается их использовать не только в своих геополитических, но и финансовых интересах. И мы сегодня знаем, что военное биологическое оружие запрещено. Зачем на территории США это делать? Можно – вот она, Украина, удобная, которая распахнула для Штатов свои объятия.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Ветер безответственной перестройки принес на белорусские земли радиационную беду со стороны Украины. А сейчас в лабораториях Киева, Одессы и Чернигова готовили яд, ориентированный на определенные национальные или расовые гены человека. Биологический нацизм.