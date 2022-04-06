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«Женщины могли бы быть бесплодными». Какое биологическое оружие могло быть разработано в Украине?

06 апреля 2022 18:34
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От идей превосходства до оружия, ориентированного на определенные нации и народы. Из-за единственной пробирки Колина Пауэлла коллективный Запад утопил в крови весь Ближний Восток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А теперь у наших границ была создана сеть лабораторий по производству биологического оружия. Почему это не другое?

«Женщины могли бы быть бесплодными». Какое биологическое оружие могло быть разработано в Украине?-1

Марина Ленчевская, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по национальной безопасности:
Даже Виктория Нуланд, которая на Майдане печеньки раздавала, – это очень серьезное и высокое должностное лицо. Она помощник госсекретаря Соединенных Штатов Америки. Она, по сути, подтвердила, что военные исследования были на территории США. Почему на территории Украины? Это понятно. Потому что все зависимые страны от Соединенных Штатов Америки – Америка пытается их использовать не только в своих геополитических, но и финансовых интересах. И мы сегодня знаем, что военное биологическое оружие запрещено. Зачем на территории США это делать? Можно – вот она, Украина, удобная, которая распахнула для Штатов свои объятия.

«Женщины могли бы быть бесплодными». Какое биологическое оружие могло быть разработано в Украине?-4

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Ветер безответственной перестройки принес на белорусские земли радиационную беду со стороны Украины. А сейчас в лабораториях Киева, Одессы и Чернигова готовили яд, ориентированный на определенные национальные или расовые гены человека. Биологический нацизм.

«Женщины могли бы быть бесплодными». Какое биологическое оружие могло быть разработано в Украине?-7

Марина Ленчевская:
Там должно было быть разработано оружие, которое было бы направлено против генофонда конкретно славянского народа. А что это такое? Это решение каких-то геополитических проблем в самом плохом проявлении. Что это значит? Например, женщины могли бы быть бесплодными. То есть это биологическое оружие влияло бы на репродуктивную функцию – снижение популяции русского, белорусского и украинского, между прочим, славянского народа. Или воздействие на иммунитет детей.

Межевич: администрация США – это хуже Гитлера, потому что Гитлер в конечном счете химическое оружие не применил – подробности здесь.

# Международная политика # общество # Марина Ленчевская # Виктория Нуланд # Евгений Пустовой # Фотофакт

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