«Если вопросы не решены, полетят головы». О чём Лукашенко предупредил на Республиканском педсовете?

Новости Беларуси. В Минске большой педагогический совет собрал в столице лучших учителей, экспертов и сотрудников образовательной сферы. Всего порядка 900 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Остро возникает проблема: а кто учить будет? Роль личности в истории, а учителя – в образовании. Выпускник некогда Могилевского педа, Президент дает четкую характеристику, каким быть современному Лобановичу.