Прямой эфир

«Если вопросы не решены, полетят головы». О чём Лукашенко предупредил на Республиканском педсовете?

24 августа 2021 18:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске большой педагогический совет собрал в столице лучших учителей, экспертов и сотрудников образовательной сферы. Всего порядка 900 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:
Остро возникает проблема: а кто учить будет? Роль личности в истории, а учителя – в образовании. Выпускник некогда Могилевского педа, Президент дает четкую характеристику, каким быть современному Лобановичу.

«Если вопросы не решены, полетят головы». О чём Лукашенко предупредил на Республиканском педсовете?-1

«Если вопросы не решены, полетят головы». О чём Лукашенко предупредил на Республиканском педсовете?-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Статус учителя – это ведь и его авторитет, который не продается и не покупается ни за какую зарплату, ни за какие деньги. Многое, если не все, зависит от личности, характера, компетентности и профессионализма самого педагога. Уверен, вы это понимаете. И на своем, государственном уровне мы должны видеть таких людей. И делать для них все возможное: от государственных наград до заработных плат и жилья. Про функции, несвойственные педагогам, излишний документооборот даже и говорить сегодня не хочу. Если вопросы не решены, полетят головы. Прежде всего с министра образования и профильного вице-премьера. Я вам больше об этом говорить не буду. Запомните.

«Если вопросы не решены, полетят головы». О чём Лукашенко предупредил на Республиканском педсовете?-6

Читайте также:

Лукашенко об образовании белорусов за рубежом: там не столько обучают, они им промывают мозги и забрасывают к нам как агентуру

Александр Лукашенко – белорусским учителям: «Используйте любые методы, но наведите порядок в школе»

Лукашенко: эксперименты с учебниками должны быть прекращены

# Образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Игорь Карпенко # Евгений Пустовой # Игорь Петришенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нам дали жильё, квартиру». Молодой специалист о работе по распределению в больнице
24 августа 2021 18:21

«Нам дали жильё, квартиру». Молодой специалист о работе по распределению в больнице

Александр Лукашенко – белорусским учителям: «Используйте любые методы, но наведите порядок в школе»
24 августа 2021 18:06

Александр Лукашенко – белорусским учителям: «Используйте любые методы, но наведите порядок в школе»

Здесь печатают Конституцию и паспорта граждан Беларуси. Сенатор Сергей Рачков посетил Дом печати
24 августа 2021 18:03

Здесь печатают Конституцию и паспорта граждан Беларуси. Сенатор Сергей Рачков посетил Дом печати