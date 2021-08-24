«Если вопросы не решены, полетят головы». О чём Лукашенко предупредил на Республиканском педсовете?

Новости Беларуси. В Минске большой педагогический совет собрал в столице лучших учителей, экспертов и сотрудников образовательной сферы. Всего порядка 900 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Остро возникает проблема: а кто учить будет? Роль личности в истории, а учителя – в образовании. Выпускник некогда Могилевского педа, Президент дает четкую характеристику, каким быть современному Лобановичу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Статус учителя – это ведь и его авторитет, который не продается и не покупается ни за какую зарплату, ни за какие деньги. Многое, если не все, зависит от личности, характера, компетентности и профессионализма самого педагога. Уверен, вы это понимаете. И на своем, государственном уровне мы должны видеть таких людей. И делать для них все возможное: от государственных наград до заработных плат и жилья. Про функции, несвойственные педагогам, излишний документооборот даже и говорить сегодня не хочу. Если вопросы не решены, полетят головы. Прежде всего с министра образования и профильного вице-премьера. Я вам больше об этом говорить не буду. Запомните.