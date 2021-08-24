Лукашенко об образовании белорусов за рубежом: там не столько обучают, они им промывают мозги и забрасывают к нам как агентуру

Евгений Пустовой, корреспондент: Даже если мы упустим белорусскую молодежь, помогать ей все равно государству. События 2020 года это и показали. Из-за ковидной истерии европейские университеты закрыли свои двери. И белорусские студенты ни с чем и определенными настроениями вернулись домой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Как только заковидели, как только мозги, особенно там, на Западе, перевернулись, они наших ребят, как сейчас гонят этих афганцев, иракцев, ливийцев, как фашисты перед собой на границу, точно так они выставили ребят, которые поехали туда учиться – даже не по приглашению, они их позвали, чтобы их спасти от диктатуры. Я вам рассказывал: в предвыборную кампанию или после нее, как это происходило. Больше 2 тысяч из Польши. Мне докладывают: что будем делать? Ну что делать? За ночь я решил, что делать. Детей надо принимать, какие они есть. Есть родители, но родители в Беларуси.

Я их принял в Беларусь. И где они оказались в августе прошлого года? По ту сторону баррикад. Они все выступили – ладно против меня, выборная кампания, никуда не денешься – они выступили за разрушение собственного государства, которое только вчера их приняло на свою территорию. От тех новых родителей, куда они ринулись.

Я поручил министру образования посмотреть на такое обучение, потому что все – 100 % – они во вред. Езжайте, учитесь. Но вы, пожалуйста, там и оставайтесь. Потому что там не столько обучают – им далеко до нашего образования, поверьте, далеко – они им промывают мозги и забрасывают к нам уже как агентуру, с промытыми мозгами. Это уже идейные, ну если не враги, то противники нашего государства.