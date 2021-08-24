Прямой эфир

«Нам дали жильё, квартиру». Молодой специалист о работе по распределению в больнице

24 августа 2021 18:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более тысячи молодых специалистов пополнили медучреждения Минской области. Работают они как в райцентрах, так и в малых населенных пунктах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Нам дали жильё, квартиру». Молодой специалист о работе по распределению в больнице-1

Молодой отоларинголог Алина Беренгард пришла в коллектив Плещеницкой 2-й районной больницы. На рабочем месте врач с начала августа, лечит и взрослых, и детей. Условия работы хорошие. С консультациями помогают опытные коллеги.

«Нам дали жильё, квартиру». Молодой специалист о работе по распределению в больнице-3

Алина Беренгард, врач Плещеницкой 2-й районной больницы:
Я окончила Витебский государственный медицинский университет, попала по распределению. Пока мы живем в Боровлянах, я езжу каждый день. Нам дали жилье, квартиру, там маленький косметический ремонт пока. Работаю я каждый день с 8 до 16, кроме субботы и воскресенья.

«Нам дали жильё, квартиру». Молодой специалист о работе по распределению в больнице-5

Анна Рудь, заместитель главного врача Логойской центральной районной больницы:
Нуждаемся в молодых специалистах, очень ждем их. Во всех организациях здравоохранения больше всего востребованы врачи общей практики, потому что сейчас мы развиваем институт врача общей практики. В следующем году мы ожидаем средних медработников, которые заключили целевые договоры с нами, пять человек. На 2023 год уже немножко больше, семь человек.

«Нам дали жильё, квартиру». Молодой специалист о работе по распределению в больнице-7

Сейчас в Плещеницах идет строительство многоквартирного дома, где райбольница имеет свою квоту. Так что жильем будут обеспечены все молодые специалисты.

# Молодые специалисты

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко – белорусским учителям: «Используйте любые методы, но наведите порядок в школе»
24 августа 2021 18:06

Александр Лукашенко – белорусским учителям: «Используйте любые методы, но наведите порядок в школе»

Здесь печатают Конституцию и паспорта граждан Беларуси. Сенатор Сергей Рачков посетил Дом печати
24 августа 2021 18:03

Здесь печатают Конституцию и паспорта граждан Беларуси. Сенатор Сергей Рачков посетил Дом печати

Александр Лукашенко о строительстве школ: свободны школы в центре, а молодёжь, которая рожает, живёт на окраине
24 августа 2021 17:57

Александр Лукашенко о строительстве школ: свободны школы в центре, а молодёжь, которая рожает, живёт на окраине