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Александр Лукашенко – белорусским учителям: «Используйте любые методы, но наведите порядок в школе»

24 августа 2021 18:06
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Новости Беларуси. В Минске большой педагогический совет собрал в столице лучших учителей, экспертов и сотрудников образовательной сферы. Всего порядка 900 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:
Воспитывать детей взрослым белорусам будут помогать учителя – профессионалы в педагогике, психологии и дидактике. Раньше все, конечно, было проще. Получается, у школы есть еще одна функция – семейного всеобуча.

Александр Лукашенко – белорусским учителям: «Используйте любые методы, но наведите порядок в школе»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Школа – это храм, и туда нужно приходить как в храм. Порядок и дисциплина в этом храме зависят не только от «прихожан», но и от тех, кто отвечает за состояние этого храма. То есть от нас, от учителей. Наведите порядок в школе. Наведите, чего бы это нам ни стоило. И посмотрите: через год-два школа будет совсем другая и статус, о котором мы говорим, учителя совсем иной. Используйте любые методы, но наведите порядок в школе.

Я смотрю, некоторые там – пионеры, галстуки (пионерами же мы их называем), галстуки носят и так далее, а некоторые детишки из так называемых продвинутых семей, эти галстуки не надевают. Вы что, полагаете, что это решение ребенка? Да нет, это давление родителей. Понимаете, как чувствует себя ребенок, кем он себя чувствует, когда все вокруг, как говорят в классе, школе, нормальные, пришли с галстуками и так далее, а ты – нет? На тебя все смотрят, задают немой вопрос: «А почему?» У ребенка очень слабая, несложившаяся психика. Они же убивают собственного ребенка! И вот тут любыми методами и способами нам надо решать эту задачу.

Александр Лукашенко – белорусским учителям: «Используйте любые методы, но наведите порядок в школе»-4

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# Образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Игорь Карпенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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