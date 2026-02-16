Шайбы Сэма Энаса и Егора Борикова вошли в топ-10 лучших голов КХЛ

Континентальная хоккейная лига представила подборку лучших голов 23-й недели регулярного чемпионата. Шайба Егора Борикова в ворота «Северстали» расположилась на 7-й строчке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нападающий минского «Динамо» мгновенно откликнулся на передачу сокомандника и эффектным выстрелом отправил снаряд в ворота соперника. Восьмое место в подборке занял гол форварда «зубров» Сэма Энаса в ворота «Спартака».

Следующий поединок столичный клуб проведет в предстоящую среду против московской дружины. «Динамо» уже гарантировало выход в плей-офф КХЛ. «Зубры» гарантировали себе эту стадию в 10-й раз в истории и в шестой кряду.