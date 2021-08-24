Лукашенко: эксперименты с учебниками должны быть прекращены

Новости Беларуси. В Минске проходит большой педагогический совет, который собрал в столице лучших учителей, экспертов и сотрудников образовательной сферы. Всего порядка 900 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в работе форума принимает и Александр Лукашенко. Общая и главная тема встречи – настоящее и будущее белорусского образования. Как отметил Президент, серьезных проблем в отрасли нет, но некоторые пробелы надо восполнять.

Говорили сегодня, конечно же, и о зарплатах учителей. К 2025 году цифры должны вырасти. А с начала следующего необходимо найти возможность поддержать материально отдельных работников сферы. Ведь труд учителей, преподавателей, воспитателей сложный и важный – отметил глава государства. Еще одна из тем встречи, которая уже долгое время вызывает немалые дискуссии в обществе, – содержание школьной программы. Претензий к учебникам по-прежнему немало.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Министерство отчиталось, что программы и учебники обновлены. И в истории нашей независимости мы делаем это с завидной регулярностью. Просто напомню: отдельные советские учебники выдержали более 20 переизданий, отмечались госпремиями, были написаны ярким, живым языком с учетом возрастных особенностей школьников. Были последовательными, логичными и увлекательными, их содержание имело выраженную развивающую и воспитательную составляющую. А что сегодня? Претензий к современным учебникам по-прежнему тьма. В том числе и со стороны вас, практикующих педагогов. Так быть не должно. Эксперименты с учебниками должны быть прекращены. И вас, учителей в том числе, призываю: доведите до ума то, что написано, и тогда уже будете отчитываться. Надеюсь, что на моем уровне разговор про учебники последний.

Образцы приходят ко мне. Скажу откровенно: некоторые просто противно брать в руки. Чисто по внешнему виду. Вы что, жалеете 20 лишних страниц бумаги? Чтобы нормальными буквами прописать параграф, какую-то тему, выделить как надо, проиллюстрировать. Мы на это денег не пожалеем. Ну вы же издавайте учебник… Слушайте, этот учебник не все ученики, даже надев очки, могут прочитать. Так это только внешне. А по содержанию обязательно какие-то там драки идут. Ну вы придите к общему мнению, исходя из поставленных государством задач, решите эти проблемы в учебнике. Я очень надеюсь, что вы это сделаете, особенно по гуманитарным дисциплинам. Учебник, еще раз повторяю, был и будет основным рабочим инструментом не только ученика, но и учителя, даже несмотря на стремительное развитие электронных образовательных ресурсов. Никакие гаджеты, никакая цифра не заменят в образовании, а тем более в школе, а – учебник, б – учителя. Учебник и учитель – это главное.