Здесь печатают Конституцию и паспорта граждан Беларуси. Сенатор Сергей Рачков посетил Дом печати

Новости Беларуси. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков посетил Белорусский Дом печати, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2017 году предприятие отпраздновало свое столетие.

Специализация многопрофильная, но главный акцент на газетном производстве и выпуске упаковочной продукции. Сегодня упаковка занимает 30 % в объеме выпуска. Хорошие перспективы и в спецпроизводстве. Здесь вышли в свет Конституция Республики Беларусь и паспорт ее гражданина. На очереди – биометрический паспорт, разработкой и изготовлением которого занимаются специалисты Белорусского Дома печати.

Сенатор побеседовал с руководством и трудовым коллективом. В ходе общения парламентарий отметил, что людей в цехах волнуют не только социальные вопросы, но и экономические и политические проблемы.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Основная мысль, которая звучала рефреном сегодня у людей, – это, конечно, вопросы экономики, национального единства – то, что должно и является фундаментом нашего государства, то, что обеспечивает ее безопасность, спокойствие и стабильность. Люди хотят стабильности.

Я задал вопрос по поводу Конституции. Знают, что идет работа над изменениями в Конституцию, но люди тем не менее понимают, что это основной закон жизни. Они понимают, что как будет работать экономика, как будут работать предприятия, как они будут на своем рабочем месте трудиться, от этого зависит будущее их семей, их детей и внуков.