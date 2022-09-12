Если в Европу своевременно не добавить ресурсы, регион умрёт. Почему важно, что развивается ШОС?

Новости Беларуси. Почему Беларусь решила перейти от наблюдателя к полноправному участнику организации? Какие перспективы открываются на восточном направлении и что вообще такое ШОС? Эти и другие вопросы обсудят эксперты-международники в ток-шоу «По существу».

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Мы опять политику забываем почему-то. Экономика, конечно, превыше всего, но давайте политику вспомним. Ни Китай, ни Пакистан, ни Индия не воспринимались как великие державы долгое время.

Кирилл Казаков, СТВ:

Они колониями были. Николай Бузин:

Правильно. Сегодня есть возможность у этих бывших колоний, когда они почувствовали свою силу, когда они начали развивать свою экономику, подняться на тот же уровень политический и даже превысить его, именно свой, который они имеют. Организация имеет мощнейшую перспективу с точки зрения политики. Сегодня Европа – это стагнирующий регион, который не обладает ничем, кроме хороших институтов экономических. Европа обладает технологиями, больше этот регион ничего не имеет. И если туда не добавить своевременно необходимые ресурсы – энергетические, железо, любые ресурсы – потихонечку этот регион умрет. А все эти ресурсы есть именно в том регионе, который сегодня развивается. Кирилл Казаков:

Вы стали говорить о политике, мы говорим об экономике. А я бы еще добавил цивилизацию. Европа чем схожа? У них есть некая общая ментальность. У них ценности, принятые или не принятые нами. Но когда ты вспоминаешь, что Индия с Пакистаном постоянно делят территории, у Китая есть свой взгляд на эту цивилизацию, Россия – это все равно особый взгляд, и мы ближе к России. Не получится ли так, что вот эта разносторонность взглядов и ментальностей не позволит объединиться?

Алена Сырова, СТВ:

А мне кажется, что сейчас есть общий интерес и то, что объединяет. И неспроста в таком составе будут вести разговоры в Самарканде, потому что очевидно, что в прошлом году говорить было особо не о чем. Можно было по видеосвязи зачитать дежурные свои выступления, обращения, ведь не приехали представители России, Индии, Китая. Но в этом году вопрос лежит уже в куда более глобальной плоскости. Кирилл Казаков:

Мне кажется, враг общий появился.

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Здесь именно наши оппоненты, атлантический блок, и способствуют этому сближению и выработке общих целей. И чем дальше вводятся санкции, оказывается давление, тем больше побудительных мотивов для всех стран с их противоречиями, менталитетом, чтобы вместе работать против общего противника.