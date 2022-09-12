Если в Европу своевременно не добавить ресурсы, регион умрёт. Почему важно, что развивается ШОС?
Новости Беларуси. Почему Беларусь решила перейти от наблюдателя к полноправному участнику организации? Какие перспективы открываются на восточном направлении и что вообще такое ШОС? Эти и другие вопросы обсудят эксперты-международники в ток-шоу «По существу».
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Мы опять политику забываем почему-то. Экономика, конечно, превыше всего, но давайте политику вспомним. Ни Китай, ни Пакистан, ни Индия не воспринимались как великие державы долгое время.
Кирилл Казаков, СТВ:
Они колониями были.
Николай Бузин:
Правильно. Сегодня есть возможность у этих бывших колоний, когда они почувствовали свою силу, когда они начали развивать свою экономику, подняться на тот же уровень политический и даже превысить его, именно свой, который они имеют. Организация имеет мощнейшую перспективу с точки зрения политики. Сегодня Европа – это стагнирующий регион, который не обладает ничем, кроме хороших институтов экономических. Европа обладает технологиями, больше этот регион ничего не имеет. И если туда не добавить своевременно необходимые ресурсы – энергетические, железо, любые ресурсы – потихонечку этот регион умрет. А все эти ресурсы есть именно в том регионе, который сегодня развивается.
Кирилл Казаков:
Вы стали говорить о политике, мы говорим об экономике. А я бы еще добавил цивилизацию. Европа чем схожа? У них есть некая общая ментальность. У них ценности, принятые или не принятые нами. Но когда ты вспоминаешь, что Индия с Пакистаном постоянно делят территории, у Китая есть свой взгляд на эту цивилизацию, Россия – это все равно особый взгляд, и мы ближе к России. Не получится ли так, что вот эта разносторонность взглядов и ментальностей не позволит объединиться?
Алена Сырова, СТВ:
А мне кажется, что сейчас есть общий интерес и то, что объединяет. И неспроста в таком составе будут вести разговоры в Самарканде, потому что очевидно, что в прошлом году говорить было особо не о чем. Можно было по видеосвязи зачитать дежурные свои выступления, обращения, ведь не приехали представители России, Индии, Китая. Но в этом году вопрос лежит уже в куда более глобальной плоскости.
Кирилл Казаков:
Мне кажется, враг общий появился.
Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Здесь именно наши оппоненты, атлантический блок, и способствуют этому сближению и выработке общих целей. И чем дальше вводятся санкции, оказывается давление, тем больше побудительных мотивов для всех стран с их противоречиями, менталитетом, чтобы вместе работать против общего противника.
Алексей Беляев, директор Института магистерской подготовки БГЭУ:
Санкции в данном случае наложены на Россию и Беларусь. Остальные участники сегодня пока что… Более жесткая конфронтация выстраивается между США и Китаем. Вот эти обострения вокруг Тайваня подлили маслица в огонь. Таможенная война, которую развязал Трамп и которая продолжается, сейчас попытки обрезать для Китая поставки чипов и ограничить в технологическом производстве. Сегодня это толкает в объятия России Китай. С другой стороны, Иран освобожден от санкций ООН. Не надо говорить, что он под санкциями, он был освобожден после иранской ядерной сделки. Вопрос в том, что иранскую ядерную сделку разорвали США, Иран теперь более свободен. Когда мы говорим об этих странах, у них есть понимание. Не то, что коллективный Запад – общий враг.
Есть понимание, что объединение их усилий позволит им из бывших колоний превратиться в новые метрополии. Обладая массовыми демографическими ресурсами, которые растут неизмеримо больше, чем ресурсы коллективного Запада. Обладая сырьем в большем количестве. И в данном случае Беларусь и Россия в этом пространстве скорее будут как технологические лидеры. Мы не можем претендовать громко на это звание, но наши научные школы, которые у нас сохранились, наши возможности научно-исследовательские – вот здесь мы должны их развивать и стараться если не полностью заменить коллективный Запад, то по крайней мере стать для этих стран флагманом, на который бы равнялись. Чтобы к нам ездили учиться, чтобы наших специалистов приглашали, чтобы они строили там заводы, чтобы мы осуществляли технологическое развитие этих регионов по возможности. У Беларуси в данном случае есть возможность проявить себя с лучшей стороны и стать, ну, не лидером, но очень уважаемым членом данного сообщества.
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