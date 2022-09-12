«ШОС используется Россией и Китаем». Почему США не нравится Шанхайская организация сотрудничества?

Новости Беларуси. Почему Беларусь решила перейти от наблюдателя к полноправному участнику организации? Какие перспективы открываются на восточном направлении и что вообще такое ШОС? Эти и другие вопросы обсудят эксперты-международники в ток-шоу «По существу» 12 сентября в 18.30 в прямом эфире на СТВ. Кирилл Казаков, СТВ:

А вот вопросы безопасности. Ведь у ШОС были свои взаимоотношения с ОДКБ.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Суть ШОС начиналась с вопросов безопасности. Борьба с терроризмом, борьба с экстремизмом, борьба с сепаратизмом. Три составляющие, которые были главными. И охрана собственных границ, недопущение. Начиналось с этого. Но эти вопросы в основном решены. Китай свои вопросы решил. Казахстан частично решил. Россия тоже в общем-то. И сегодня организация, которая начиналась именно с вопросов защиты, безопасности, перерастает свои границы. Расширяет сферу влияния. Самое правильное было сказано: были функции, которые через 20 лет мы должны иметь.