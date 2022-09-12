«ШОС используется Россией и Китаем». Почему США не нравится Шанхайская организация сотрудничества?
Новости Беларуси. Почему Беларусь решила перейти от наблюдателя к полноправному участнику организации? Какие перспективы открываются на восточном направлении и что вообще такое ШОС? Эти и другие вопросы обсудят эксперты-международники в ток-шоу «По существу» 12 сентября в 18.30 в прямом эфире на СТВ.
Кирилл Казаков, СТВ:
А вот вопросы безопасности. Ведь у ШОС были свои взаимоотношения с ОДКБ.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Суть ШОС начиналась с вопросов безопасности. Борьба с терроризмом, борьба с экстремизмом, борьба с сепаратизмом. Три составляющие, которые были главными. И охрана собственных границ, недопущение. Начиналось с этого. Но эти вопросы в основном решены. Китай свои вопросы решил. Казахстан частично решил. Россия тоже в общем-то. И сегодня организация, которая начиналась именно с вопросов защиты, безопасности, перерастает свои границы. Расширяет сферу влияния. Самое правильное было сказано: были функции, которые через 20 лет мы должны иметь.
Алена Сырова, СТВ:
Как раз 20 лет и прошло.
Кирилл Казаков:
Восточный подход
Николай Бузин:
Ведь в 2001-м они образовались, потом 2003 год. Вот это восточный подход к решению международных проблем.
Вадим Боровик, политолог:
Буквально одно слово в защиту ШОС. Во-первых, политическая мудрость в том и заключается, чтобы предвидеть потенциал. И мы его в свое время предвидели и можем использовать. И второе: в свое время США очень пренебрежительно к этой организации относились, не уделяли внимание. А буквально несколько лет назад они заявили на официальном уровне, что ШОС используется Россией и Китаем с целью минимизации влияния США в странах Центральной Азии. И сегодня одна из задач США – противодействие развитию данной организации.
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