Прямой эфир

«ШОС используется Россией и Китаем». Почему США не нравится Шанхайская организация сотрудничества?

12 сентября 2022 17:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Почему Беларусь решила перейти от наблюдателя к полноправному участнику организации? Какие перспективы открываются на восточном направлении и что вообще такое ШОС? Эти и другие вопросы обсудят эксперты-международники в ток-шоу «По существу» 12 сентября в 18.30 в прямом эфире на СТВ.

Кирилл Казаков, СТВ:
А вот вопросы безопасности. Ведь у ШОС были свои взаимоотношения с ОДКБ.

«ШОС используется Россией и Китаем». Почему США не нравится Шанхайская организация сотрудничества?-1

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Суть ШОС начиналась с вопросов безопасности. Борьба с терроризмом, борьба с экстремизмом, борьба с сепаратизмом. Три составляющие, которые были главными. И охрана собственных границ, недопущение. Начиналось с этого. Но эти вопросы в основном решены. Китай свои вопросы решил. Казахстан частично решил. Россия тоже в общем-то. И сегодня организация, которая начиналась именно с вопросов защиты, безопасности, перерастает свои границы. Расширяет сферу влияния. Самое правильное было сказано: были функции, которые через 20 лет мы должны иметь.

«ШОС используется Россией и Китаем». Почему США не нравится Шанхайская организация сотрудничества?-4

Алена Сырова, СТВ:
Как раз 20 лет и прошло.

Кирилл Казаков:
Восточный подход

Николай Бузин:
Ведь в 2001-м они образовались, потом 2003 год. Вот это восточный подход к решению международных проблем.

«ШОС используется Россией и Китаем». Почему США не нравится Шанхайская организация сотрудничества?-7

Вадим Боровик, политолог:
Буквально одно слово в защиту ШОС. Во-первых, политическая мудрость в том и заключается, чтобы предвидеть потенциал. И мы его в свое время предвидели и можем использовать. И второе: в свое время США очень пренебрежительно к этой организации относились, не уделяли внимание. А буквально несколько лет назад они заявили на официальном уровне, что ШОС используется Россией и Китаем с целью минимизации влияния США в странах Центральной Азии. И сегодня одна из задач США – противодействие развитию данной организации.

Читайте также:

Сегодня ООН проблемы не решает. Почему все следят за предстоящим саммитом ШОС?

Вадим Боровик о ШОС: «Для нас это важно, полезно и интересно. И вклад Беларуси будет достаточно позитивный»

«Это скорее такая статусность». Зачем Беларуси ШОС, когда есть ЕврАзЭС?

# Международная политика # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Николай Бузин # Вадим Боровик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Алексей Беляев: «ШОС, шанхайский дух – это, в первую очередь, открытость стран, входящих в эту организацию»
12 сентября 2022 17:12

Алексей Беляев: «ШОС, шанхайский дух – это, в первую очередь, открытость стран, входящих в эту организацию»

Откроется глобальный рынок, появится право голоса. Как на Беларусь повлияет членство в ШОС?
12 сентября 2022 16:59

Откроется глобальный рынок, появится право голоса. Как на Беларусь повлияет членство в ШОС?

Сегодня ООН проблемы не решает. Почему все следят за предстоящим саммитом ШОС?
12 сентября 2022 16:54

Сегодня ООН проблемы не решает. Почему все следят за предстоящим саммитом ШОС?