«Мы наклоним коллективный Запад». Вадим Боровик рассказал, что должны сделать в ШОС, чтобы всех переиграть

Новости Беларуси. Почему Беларусь решила перейти от наблюдателя к полноправному участнику организации? Какие перспективы открываются на восточном направлении и что вообще такое ШОС? Эти и другие вопросы обсудят эксперты-международники в ток-шоу « По существу ».

Вадим Боровик, политолог:

Пока что коллективный Запад в два раза превосходит по экономическому потенциалу, если мы берем ЕС, США, страны ASEAN, Новую Зеландию, Австралию, то в два раза. Второе. Если мы говорим о коллективном Западе, надо реально оценивать. Некоторые чудаки недавно совсем неправильно оценивали. Плохие результаты. Если мы берем с вами реальный коллективный Запад, там есть реальные механизмы обеспечения коллективной обороны и экономического взаимодействия под протекторатом одной страны. Если мы говорим об ASEAN, это пока еще зарождающаяся структура, имеющая потенциал самой главной уязвимости ШОС. Изначально было основное противоречие России и Китая в чем?

В том, что Россия не была заинтересована в усилении экономического влияния Китая на страны Центральной Азии. Россия была заинтересована, чтобы занимались в основном вопросами безопасности. Сегодня мы смотрим, что все страны Центральной Азии в равной степени зависят от России, Китая и США. Казахстан на три разделил свои сферы внешнего воздействия. Лидерам ШОС задача (России, Китая) – создать центростремительные силы, притяжение к этой структуре. И первая задача наша, если мы сумеем это через десятилетие сделать, – выстроить новую систему международных финансовых расчетов. Если сумеют создать в рамках этой системы, используя потенциал экономик и населения, новую резервную валюту, тогда мы наклоним коллективный Запад.

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