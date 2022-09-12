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«Мы наклоним коллективный Запад». Вадим Боровик рассказал, что должны сделать в ШОС, чтобы всех переиграть

12 сентября 2022 18:00
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Новости Беларуси. Почему Беларусь решила перейти от наблюдателя к полноправному участнику организации? Какие перспективы открываются на восточном направлении и что вообще такое ШОС? Эти и другие вопросы обсудят эксперты-международники в ток-шоу «По существу».  

«Мы наклоним коллективный Запад». Вадим Боровик рассказал, что должны сделать в ШОС, чтобы всех переиграть-1

Ирина Новикова, доктор экономических наук:  
В защиту зоны свободной торговли. 20 лет прошло, но не договорились. Но там знаете какая приписка очень хорошая есть? «При прохождении границы не препятствовать прохождению товаров».  

«Мы наклоним коллективный Запад». Вадим Боровик рассказал, что должны сделать в ШОС, чтобы всех переиграть-4

Вадим Боровик, политолог:  
Пока что коллективный Запад в два раза превосходит по экономическому потенциалу, если мы берем ЕС, США, страны ASEAN, Новую Зеландию, Австралию, то в два раза. Второе. Если мы говорим о коллективном Западе, надо реально оценивать. Некоторые чудаки недавно совсем неправильно оценивали. Плохие результаты. Если мы берем с вами реальный коллективный Запад, там есть реальные механизмы обеспечения коллективной обороны и экономического взаимодействия под протекторатом одной страны. Если мы говорим об ASEAN, это пока еще зарождающаяся структура, имеющая потенциал самой главной уязвимости ШОС. Изначально было основное противоречие России и Китая в чем?  

В том, что Россия не была заинтересована в усилении экономического влияния Китая на страны Центральной Азии. Россия была заинтересована, чтобы занимались в основном вопросами безопасности. Сегодня мы смотрим, что все страны Центральной Азии в равной степени зависят от России, Китая и США. Казахстан на три разделил свои сферы внешнего воздействия. Лидерам ШОС задача (России, Китая) – создать центростремительные силы, притяжение к этой структуре. И первая задача наша, если мы сумеем это через десятилетие сделать, – выстроить новую систему международных финансовых расчетов. Если сумеют создать в рамках этой системы, используя потенциал экономик и населения, новую резервную валюту, тогда мы наклоним коллективный Запад.  

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# Международная политика # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Ирина Новикова # Вадим Боровик # Фотофакт

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