Сегодня ООН проблемы не решает. Почему все следят за предстоящим саммитом ШОС?

Новости Беларуси. Почему Беларусь решила перейти от наблюдателя к полноправному участнику организации? Какие перспективы открываются на восточном направлении и что вообще такое ШОС? Эти и другие вопросы обсудят эксперты-международники в ток-шоу «По существу» 12 сентября в 18.30 в прямом эфире на СТВ.

Алена Сырова, СТВ:

Если мы сравним с саммитом, который был в прошлом году, тогда, со ссылочкой на пандемию, крупнейшие игроки принимали участие онлайн. В этом году почему такое внимание будет приковано? Потому что на полях саммита состоится ряд двусторонних встреч. С глазу на глаз наконец переговорят, по крайней мере так планируется.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Давай конкретизируем вашу фразу: 15 глав государств. Не на каждом саммите ООН такое количество собирается. Поэтому это действительно авторитетная площадка. Кирилл Казаков, СТВ:

Альтернативная большая двадцатка? Георгий Гриц:

Не каждого туда и пустят.

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я бы хотел добавить, что мы «клуб» говорим. А это очень важно. Там в отличие от атлантического блока нет приоритета глобальной сверхдержавы, известной нам, за океаном которая находится. Георгий Гриц:

Там тоже консенсус. Сергей Дик:

Какой консенсус? Там консенсус видимый. А здесь, поскольку такие страны, как Китай, Индия, Россия. Поэтому наша страна Беларусь имеет свой голос.