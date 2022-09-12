Сегодня ООН проблемы не решает. Почему все следят за предстоящим саммитом ШОС?
Новости Беларуси. Почему Беларусь решила перейти от наблюдателя к полноправному участнику организации? Какие перспективы открываются на восточном направлении и что вообще такое ШОС? Эти и другие вопросы обсудят эксперты-международники в ток-шоу «По существу» 12 сентября в 18.30 в прямом эфире на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
Если мы сравним с саммитом, который был в прошлом году, тогда, со ссылочкой на пандемию, крупнейшие игроки принимали участие онлайн. В этом году почему такое внимание будет приковано? Потому что на полях саммита состоится ряд двусторонних встреч. С глазу на глаз наконец переговорят, по крайней мере так планируется.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Давай конкретизируем вашу фразу: 15 глав государств. Не на каждом саммите ООН такое количество собирается. Поэтому это действительно авторитетная площадка.
Кирилл Казаков, СТВ:
Альтернативная большая двадцатка?
Георгий Гриц:
Не каждого туда и пустят.
Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я бы хотел добавить, что мы «клуб» говорим. А это очень важно. Там в отличие от атлантического блока нет приоритета глобальной сверхдержавы, известной нам, за океаном которая находится.
Георгий Гриц:
Там тоже консенсус.
Сергей Дик:
Какой консенсус? Там консенсус видимый. А здесь, поскольку такие страны, как Китай, Индия, Россия. Поэтому наша страна Беларусь имеет свой голос.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Хочет иметь. Не имеет, а хочет. Речь идет о том, что это развивающаяся организация. Понимаете, я бы сказал так: сегодня ослаблена функция ООН. Начнем с этого. Организация Объединенных Наций, которая должна была решать часть проблем в мире, сегодня их не решает. И это признает большинство государств. Площадка ООН на сегодня находится в руках нашего гегемона, который пока им остается, Соединенных Штатов. Который, в общем-то, теряет это.
Кирилл Казаков:
Последняя миссия МАГАТЭ в Запорожье это показала.
Николай Бузин:
И второй момент: она кого хочет допускает на собственные заседания. Это вообще недопустимо в международных отношениях. Но сегодня это происходит. То есть дипломатия сегодня, показателем которой являлась ООН, или светочем, которой должно было являться ООН, сегодня не работает. В связи с этим те организации, которые были на вторых ролях, сегодня выходят вперед. И государства мира находят те площадки, те центры, в которых можно обсуждать вопросы. И самое главное – обсуждать на равных. Чего сегодня нет в Организации Объединенных Наций.
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