«Если поляки пойдут дальше – встречать огнём». Вот почему Гитлер был настроен против Польши

Днем 23 августа 1939 года Иоахим фон Риббентроп (министр иностранных дел Германии) по поручению Гитлера прибывает в Кремль. До подписания пакта о ненападении остается всего несколько часов. Этот документ станет сенсацией и будет свидетельствовать о коренном повороте во внешней политике СССР и Германии. Так чем же отличается знаменитый пакт о ненападении от других подобных двусторонних документов, заключенных ранее Германией и Польшей, Великобританией, Францией, Литвой, Латвией и Эстонией? Почему Сталин пошел на соглашение с Гитлером? Откуда появились слухи о существовании дополнительных секретных договоренностей? Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Следует отметить, что здесь принципиальную позицию будет занимать Польша, которая заявит Советскому Союзу, что она ни в коем случае советские войска через свою территорию не пропустит. Чехословакия в то время с Советским Союзом единой границы не имеет. Поэтому для оказания военной помощи придется проходить через территорию Польши. Поляки же заявят, что этого делать они не позволят.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:

Даже те договоры о взаимопомощи, которые были заключены, они не могли реализоваться.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук:

В Чехословакии поняли одно – если Советский Союз и придет к Праге, то чехословацкого правительства там уже не будет, Прагу, скорее всего, к этому времени захватят немцы. И ко всему прочему добавилось требование английских и французских союзников: принять предложение Гитлера, поскольку ни Англия, ни Франция воевать не будут. Настроение народа, мол, не то, и вооруженные силы у нас слабы. В марте 1939 года Чехословакия прекращает свое существование как единое государство. 15 марта немецкие войска вступают в Прагу и оккупируют оставшуюся часть Чехии.

Сергей Третьяк:

Более того, к расчленению Чехословакии подключились и государства, которые в принципе в Мюнхенском сговоре не участвовали, но решили погреть руки. Та же Польша, которая хапнула Тешинскую Силезию, при этом германским генералам Гитлер дал строжайшее указание, если поляки пойдут дальше – встречать огнем. Часть Словакии хапнула Венгрия. В общем, получилось так, что мир для целого поколения, о котором заявил Невилл Чемберлен по возвращении в Лондон, оказался грандиозным пшиком. А ведь мюнхенскую четверку: Чемберлена, Даладье, Гитлера и Муссолини выдвинут на Нобелевскую премию мира, за мир для целого поколения. Ее должны были вручать в 1939 году, но мира в Европе уже не будет.

Этой же весной Гитлер предъявит территориальные претензии к Польше на город Данциг, потребует согласия на прокладку автострады и железной дороги в Восточную Пруссию через польское Поморье, а также присоединения Польши к Антикоминтерновскому пакту.

Вячеслав Данилович:

Следует отметить, что еще в апреле 1939 года был разорван Германией договор о ненападении с Польшей, шла полным ходом подготовка плана вторжения в Польшу по заданию Гитлера. 15 июня, это было решение фактически о том, что будет война начинаться с Польши. Более того, Гитлер в переписке со Сталиным отмечал, что независимо от того, будет ли подписан договор о ненападении с Советским Союзом, война против Польши Германией будет начата.

Дмитрий Мигун, профессор кафедры историко-культурного наследия Беларуси Республиканского института высшей школы, кандидат исторических наук:

У немцев с поляками были очень хорошие долгое время отношения, тут даже известный факт, в общем-то, руководство Германии, не сам Гитлер, а приближенные к нему, посещали Беловежскую пущу даже, и зафиксировано, что они там охотились на ее территории. А то, что Гитлер вынашивал планы по аннексии территории Польши, после Первой мировой войны этот Данцигский коридор, он же полностью потребовал в последующем от поляков отдать им эту территорию. Это тоже не секрет. Требования будут отвергнуты, и Германия объявит недействительной «Декларацию о неприменении силы», а Англия и Франция пообещают Польше помощь в случае нападения.

18 марта нарком иностранных дел СССР Литвинов через английского посла в Москве предлагает созвать конференцию шести стран: СССР, Англии, Франции, Румынии, Польши и Турции, с целью предотвращения дальнейшей германской агрессии. Однако английская сторона находит это предложение «преждевременным» и предлагает ограничиться совместной декларацией Англии, Франции, СССР и Польши о заинтересованности названых стран в сохранении независимости и целостности государств Восточной и Юго-восточной Европы. Сергей Третьяк:

В общем, получилось так, что летом 1939 года, когда стало очевидно, что пространства для маневра для умиротворителей уже нет и что война становится в повестке дня, в Москве проходили переговоры о военном сотрудничестве Англии, Франции и Советского Союза в войне против Германии. Англичане и французы отнеслись к этим переговорам несерьезно. И о том, что это так говорят исследования уже 1990-2000 годов. Для Англии и Франции главным было втравить Советский Союз в войну, чтоб он помог Польше. Но при этом, правда, не понимали, что у Советского Союза к Польше свои счеты. И что за Польшу он воевать не будет.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук:

Англия и Франция, как известно, затягивали переговоры и оказались не готовы к полноценному открытому разговору с Советским Союзом, оказались не готовы к тем детальным планам отражения агрессии нацистской Германии, которые предложил Советский Союз.