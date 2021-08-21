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«Если поляки пойдут дальше – встречать огнём». Вот почему Гитлер был настроен против Польши

21 августа 2021 14:19
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Днем 23 августа 1939 года Иоахим фон Риббентроп (министр иностранных дел Германии) по поручению Гитлера прибывает в Кремль. До подписания пакта о ненападении остается всего несколько часов. Этот документ станет сенсацией и будет свидетельствовать о коренном повороте во внешней политике СССР и Германии.  Так чем же отличается знаменитый пакт о ненападении от других подобных двусторонних документов, заключенных ранее Германией и Польшей, Великобританией, Францией, Литвой, Латвией и Эстонией? Почему Сталин пошел на соглашение с Гитлером? Откуда появились слухи о существовании дополнительных секретных договоренностей? Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

«Если поляки пойдут дальше – встречать огнём». Вот почему Гитлер был настроен против Польши-1

Следует отметить, что здесь принципиальную позицию будет занимать Польша, которая заявит Советскому Союзу, что она ни в коем случае советские войска через свою территорию не пропустит. Чехословакия в то время с Советским Союзом единой границы не имеет. Поэтому для оказания военной помощи придется проходить через территорию Польши. Поляки же заявят, что этого делать они не позволят.

«Если поляки пойдут дальше – встречать огнём». Вот почему Гитлер был настроен против Польши-4

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:
Даже те договоры о взаимопомощи, которые были заключены, они не могли реализоваться.

«Если поляки пойдут дальше – встречать огнём». Вот почему Гитлер был настроен против Польши-7

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук:
В Чехословакии поняли одно – если Советский Союз и придет к Праге, то чехословацкого правительства там уже не будет, Прагу, скорее всего, к этому времени захватят немцы. И ко всему прочему добавилось требование английских и французских союзников: принять предложение Гитлера, поскольку ни Англия, ни Франция воевать не будут. Настроение народа, мол, не то, и вооруженные силы у нас слабы.

В марте 1939 года Чехословакия прекращает свое существование как единое государство. 15 марта немецкие войска вступают в Прагу и оккупируют оставшуюся часть Чехии.

«Если поляки пойдут дальше – встречать огнём». Вот почему Гитлер был настроен против Польши-10

Сергей Третьяк:
Более того, к расчленению Чехословакии подключились и государства, которые в принципе в Мюнхенском сговоре не участвовали, но решили погреть руки. Та же Польша, которая хапнула Тешинскую Силезию, при этом германским генералам Гитлер дал строжайшее указание, если поляки пойдут дальше – встречать огнем. Часть Словакии хапнула Венгрия. В общем, получилось так, что мир для целого поколения, о котором заявил Невилл Чемберлен по возвращении в Лондон, оказался грандиозным пшиком.

А ведь мюнхенскую четверку: Чемберлена, Даладье, Гитлера и Муссолини выдвинут на Нобелевскую премию мира, за мир для целого поколения. Ее должны были вручать в 1939 году, но мира в Европе уже не будет.

«Если поляки пойдут дальше – встречать огнём». Вот почему Гитлер был настроен против Польши-13

Этой же весной Гитлер предъявит территориальные претензии к Польше на город Данциг, потребует согласия на прокладку автострады и железной дороги в Восточную Пруссию через польское Поморье, а также присоединения Польши к Антикоминтерновскому пакту.

«Если поляки пойдут дальше – встречать огнём». Вот почему Гитлер был настроен против Польши-16

Вячеслав Данилович:
Следует отметить, что еще в апреле 1939 года был разорван Германией договор о ненападении с Польшей, шла полным ходом подготовка плана вторжения в Польшу по заданию Гитлера. 15 июня, это было решение фактически о том, что будет война начинаться с Польши. Более того, Гитлер в переписке со Сталиным отмечал, что независимо от того, будет ли подписан договор о ненападении с Советским Союзом, война против Польши Германией будет начата.

«Если поляки пойдут дальше – встречать огнём». Вот почему Гитлер был настроен против Польши-19

Дмитрий Мигун, профессор кафедры историко-культурного наследия Беларуси Республиканского института высшей школы, кандидат исторических наук:
У немцев с поляками были очень хорошие долгое время отношения, тут даже известный факт, в общем-то, руководство Германии, не сам Гитлер, а приближенные к нему, посещали Беловежскую пущу даже, и зафиксировано, что они там охотились на ее территории. А то, что Гитлер вынашивал планы по аннексии территории Польши, после Первой мировой войны этот Данцигский коридор, он же полностью потребовал в последующем от поляков отдать им эту территорию. Это тоже не секрет.

Требования будут отвергнуты, и Германия объявит недействительной «Декларацию о неприменении силы», а Англия и Франция пообещают Польше помощь в случае нападения.

«Если поляки пойдут дальше – встречать огнём». Вот почему Гитлер был настроен против Польши-22

18 марта нарком иностранных дел СССР Литвинов через английского посла в Москве предлагает созвать конференцию шести стран: СССР, Англии, Франции, Румынии, Польши и Турции, с целью предотвращения дальнейшей германской агрессии. Однако английская сторона находит это предложение «преждевременным» и предлагает ограничиться совместной декларацией Англии, Франции, СССР и Польши о заинтересованности названых стран в сохранении независимости и целостности государств Восточной и Юго-восточной Европы.

Сергей Третьяк:
В общем, получилось так, что летом 1939 года, когда стало очевидно, что пространства для маневра для умиротворителей уже нет и что война становится в повестке дня, в Москве проходили переговоры о военном сотрудничестве Англии, Франции и Советского Союза в войне против Германии. Англичане и французы отнеслись к этим переговорам несерьезно. И о том, что это так говорят исследования уже 1990-2000 годов. Для Англии и Франции главным было втравить Советский Союз в войну, чтоб он помог Польше. Но при этом, правда, не понимали, что у Советского Союза к Польше свои счеты. И что за Польшу он воевать не будет.

«Если поляки пойдут дальше – встречать огнём». Вот почему Гитлер был настроен против Польши-25

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук:
Англия и Франция, как известно, затягивали переговоры и оказались не готовы к полноценному открытому разговору с Советским Союзом, оказались не готовы к тем детальным планам отражения агрессии нацистской Германии, которые предложил Советский Союз.

«Если поляки пойдут дальше – встречать огнём». Вот почему Гитлер был настроен против Польши-28

3 мая, когда становится ясно, что Великобритания и Франция не примут советское предложение, народным комиссаром иностранных дел вместо Литвинова назначают Молотова, по совместительству оставшегося главой Совета народных комиссаров СССР. В Берлине это воспримут как обнадеживающий знак. Через день немецким газетам запретят всякие нападки на СССР.

Вадим Гигин:
И Сталин все больше стал задумываться о том, что делать. Гитлер удачно воспользовался этой ситуацией. В августе совершенно неожиданно он направил предложение Сталину о встрече своего министра иностранных дел Риббентропа с Молотовым.

Гитлер пришел к власти, СССР разрывает экономические и военные отношения с Германией. Почему так произошло – читайте здесь

# Великая Отечественная война # общество # Вячеслав Данилович # Сергей Третьяк # Дмитрий Мигун # Вадим Гигин # Максим Литвинов # Адольф Гитлер # Иосиф Сталин # Иоахим Риббентроп # Вячеслав Молотов # Фотофакт

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