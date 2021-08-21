Что Александр Лукашенко подарил участникам автопробега «За Беларусь»?

Новости Беларуси. Масштабным маршем на колесах отмечают 21 августа годовщину традиции субботних автопробегов «За единую Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время участники автопробегов успели проложить патриотические маршруты через всю страну, посетить различные города и производства. К колоннам автомобилей с государственной символикой традиционно может присоединиться каждый желающий, и таких с каждой неделей становится все больше. Участниками акции движет желание сплотиться и показать любовь к своей стране.

«Для нас гордость быть здесь сегодня». Автопробегу «За Беларусь» – год. Что говорят участники?

Поздравил со знаменательной датой патриотов Беларуси и Президент. Один из автомобилей движения теперь будет украшать флаг с личной подписью главы государства.