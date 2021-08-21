«Мой главный совет». Что порекомендовал член Молодёжного парламента начинающим предпринимателям?
Стюша Тайм, блогер:
Мы продолжаем серию выпусков про Молодежный парламент при Национальном собрании Республики Беларусь. Сегодня мы познакомимся с комиссией по предпринимательству, экономике и инновационному развитию. К нам уже подходит заместитель председателя этой комиссии Грищенков Алексей. Здравствуйте, откуда вы родом?
Алексей Грищенков, заместитель председателя комиссии по предпринимательству, экономике и инновационному развитию:
Я из Минска, родился, вырос тут. Учился в гимназии, поступил в БГУ, закончил экономический факультет и решил продолжить свое обучение в магистратуре.
Стюша Тайм:
Как вы попали в Молодежный парламент?
Алексей Грищенков:
Я в молодежном парламентаризме с 2015 года, изначально это была Молодежная палата при Минском городском Совете депутатов, напротив которого мы находимся, попал я туда в ротацию в начале 10 класса. Далее у нас была мечта создать республиканскую организацию, и это было одной из целей председателя нашего Егора Макаревича. Это предложение услышал глава государства, поддержал, и в 2020 году 2 июля мы создали Молодежный парламент, провели первую сессию с Натальей Ивановной Кочановой. В настоящий момент работаем, я заместитель председателя комиссии по предпринимательству, экономике и инновационному развитию.
Стюша Тайм:
Чем занимается ваша комиссия?
Алексей Грищенков:
В основном это поддержка предпринимателей, мы консультируем их в разных вопросах, таких как ведение бизнеса на начальном этапе и дальше.
Стюша Тайм:
Это очень здорово. Например, я начинающий предприниматель, как мне обратиться к вам за помощью?
Алексей Грищенков:
Вы можете зайти на сайт Молодежного парламента www.mpns.by и через общественную приемную зарегистрироваться, мы с вами согласуем дату, когда сможем встретиться, и один из представителей нашей комиссии, возможно, это буду я или наш председатель, и обсудим все ваши вопросы.
Стюша Тайм:
Сколько стоит такая консультация?
Алексей Грищенков:
Мы работаем на общественных началах, искренне, от души помогаем белорусским предпринимателям, которые обращаются к нам за помощью, без каких либо затрат этих людей. Приоритетная задача наша – общаться с людьми на предприятиях частной формы собственности либо государственной. Чаще всего это малый бизнес, потому что он требует максимально больших консультаций, потому что не все понимают, как себя вести на рынке, что делать в начале этапа карьеры предпринимателя, бизнесмена, и стараемся помогать.
Стюша Тайм:
Год уже работает ваша комиссия. Расскажите, стремится ли наша молодежь заниматься бизнесом? Часто ли к вам обращаются за помощью?
Алексей Грищенков:
Да. Я только в этом году заканчивал факультет экономический, многие его студенты хотят заниматься бизнесом. Сейчас такое время, все хотят больше в частное партнерство и так далее. Когда мои одногруппники, друзья, коллеги спрашивали, интересовались, я им сказал, что у нас есть комиссия, которая занимается молодежью, можем помочь, дать некоторые советы. Действительно были люди, которым это было очень интересно, они записались через онлайн-приемную, мы дали им несколько дельных советов. Сейчас некоторые предприниматели работают, занимаются, у них бизнес-процессы налажены, работают в нужном ключе.
Стюша Тайм:
Спасибо, что помогаете на общественных началах нашему населению, нашей стране. Может, пару слов нашей молодежи?
Алексей Грищенков:
Самое главное в нашем деле, бизнесе, во власти, в политике – не бояться. В принципе, мне кажется, этот тезис подойдет для всех молодых людей, особенно именно молодых людей, потому что это такое время, когда совершаются новые подвиги, появляются новые достижения. И мой главный совет – не опасаться каких-то новых вершин, идти к ним смело и уверенно.
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