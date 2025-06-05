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Новости по тегу #Сергей Третьяк

Важное событие для всех верующих! Торжества к 900-летию Спасо-Евфросиниевского монастыря проходят в Полоцке
05 июня 2025 17:48

Важное событие для всех верующих! Торжества к 900-летию Спасо-Евфросиниевского монастыря проходят в Полоцке

Шедевр военного искусства – 80 лет назад завершилась Белорусская наступательная операция «Багратион»
29 августа 2024 18:50

Шедевр военного искусства – 80 лет назад завершилась Белорусская наступательная операция «Багратион»

«Не доставайся же никому!» Почему немецкая армия решила бомбить Минск?
03 июля 2024 15:09

«Не доставайся же никому!» Почему немецкая армия решила бомбить Минск?

Щит из людей, заражённых тифом! Как нацисты использовали мирных жителей в качестве оружия?
03 июля 2024 14:33

Щит из людей, заражённых тифом! Как нацисты использовали мирных жителей в качестве оружия?

В Беларуси исполняется 30 лет институту президентства в 2024-м
23 июня 2024 08:59

В Беларуси исполняется 30 лет институту президентства в 2024-м

Уникальные факты истории в киноленте! Как прошёл предпремьерный показ драмы «Время вернуться»?
16 апреля 2024 20:46

Уникальные факты истории в киноленте! Как прошёл предпремьерный показ драмы «Время вернуться»?

Луцкий: «Мы живём и базируемся на тех достижениях, которые были созданы советским народом»
22 декабря 2023 13:41

Луцкий: «Мы живём и базируемся на тех достижениях, которые были созданы советским народом»

Какой была бы Беларусь без Советского Союза? Историк о роли СССР
09 декабря 2022 18:38

Какой была бы Беларусь без Советского Союза? Историк о роли СССР

Я на конференции сказал: генсек бросит и партию, и страну. Этот белорус предсказал развал СССР?
09 декабря 2022 18:37

Я на конференции сказал: генсек бросит и партию, и страну. Этот белорус предсказал развал СССР?

Спортивной арене уготована великая судьба. Почему минчане полюбили стадион «Динамо» с момента открытия?
05 сентября 2022 15:19

Спортивной арене уготована великая судьба. Почему минчане полюбили стадион «Динамо» с момента открытия?

Во что одевались, чем увлекались и как жили? Какие настроения были у минчан в СССР?
05 сентября 2022 15:13

Во что одевались, чем увлекались и как жили? Какие настроения были у минчан в СССР?

При создании станции «Октябрьская» были найдены бивни мамонта. Как строилось метро в Минске?
05 сентября 2022 14:42

При создании станции «Октябрьская» были найдены бивни мамонта. Как строилось метро в Минске?