Новости по тегу #Сергей Третьяк

Атмосфера праздника на Полоцкой Земле продлится по 15 июня. Здесь стартует международный православный фестиваль радость. Большая выставка-ярмарка, насыщенная культурная и духовная программа.
Конспирация была на высочайшем уровне. Гитлеровцы уверовали, что Красная Армия двигается в Украину. И наше командование всячески убеждало в этом противника. С таким потоком дезинформации на поле боя еще никто не сталкивался.
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