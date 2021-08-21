Можно даже самим сделать кукол и обереги. Что посмотреть у Кургана Славы 21 и 22 августа?

Новости Беларуси. Масштабным маршем на колесах отмечают 21 августа годовщину традиции субботних автопробегов «За единую Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что Александр Лукашенко подарил участникам автопробега «За Беларусь»?

Год спустя после первого автопробега единомышленники символично проехали тем же маршрутом – от аквапарка «Лебяжий» по проспектам Победителей и Независимости. Финальной точкой маршрута стал Курган Славы. Участники акции возложили к монументу цветы. «Для нас гордость быть здесь сегодня». Автопробегу «За Беларусь» – год. Что говорят участники?

У Кургана Славы 21 и 22 августа развернулись интерактивные экспозиции. На виртуальные экскурсии приглашают музеи Минской области. Выставки знакомят с историей партизанского движения и народными промыслами региона. А на мастер-классах можно самим попробовать сделать обереги, народных кукол или изделия из глины.

Нина Бобрик, научный сотрудник Воложинского краеведческого музея:

Мы прапануем нашым гасцям, якія да нас падыходзяць, расказваем пра наш родны валожынскі край. Таму што Валожыншчына цікавая. Безумоўна, кожны рэгіён мае цікавую гісторыю. А мы ўжо, як супрацоўнікі музея, імкнемся расказаць пра сваю Валожыншчыну.