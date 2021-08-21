Можно даже самим сделать кукол и обереги. Что посмотреть у Кургана Славы 21 и 22 августа?

Новости Беларуси. Масштабным маршем на колесах отмечают 21 августа годовщину традиции субботних автопробегов «За единую Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что Александр Лукашенко подарил участникам автопробега «За Беларусь»?
Новости Беларуси. Масштабным маршем на колесах отмечают 21 августа годовщину традиции субботних автопробегов «За единую Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что Александр Лукашенко подарил участникам автопробега «За Беларусь»?
Год спустя после первого автопробега единомышленники символично проехали тем же маршрутом – от аквапарка «Лебяжий» по проспектам Победителей и Независимости. Финальной точкой маршрута стал Курган Славы. Участники акции возложили к монументу цветы.
«Для нас гордость быть здесь сегодня». Автопробегу «За Беларусь» – год. Что говорят участники?
У Кургана Славы 21 и 22 августа развернулись интерактивные экспозиции. На виртуальные экскурсии приглашают музеи Минской области. Выставки знакомят с историей партизанского движения и народными промыслами региона. А на мастер-классах можно самим попробовать сделать обереги, народных кукол или изделия из глины.
Нина Бобрик, научный сотрудник Воложинского краеведческого музея:
Мы прапануем нашым гасцям, якія да нас падыходзяць, расказваем пра наш родны валожынскі край. Таму што Валожыншчына цікавая. Безумоўна, кожны рэгіён мае цікавую гісторыю. А мы ўжо, як супрацоўнікі музея, імкнемся расказаць пра сваю Валожыншчыну.
Тематические выставки у Кургана Славы к Году народного единства продолжатся до сентября. В следующие выходные, 28 и 29 августа, здесь можно будет увидеть технику белорусского автопрома.