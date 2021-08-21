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Можно даже самим сделать кукол и обереги. Что посмотреть у Кургана Славы 21 и 22 августа?

21 августа 2021 14:06
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Новости Беларуси. Масштабным маршем на колесах отмечают 21 августа годовщину традиции субботних автопробегов «За единую Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Можно даже самим сделать кукол и обереги. Что посмотреть у Кургана Славы 21 и 22 августа?-1

Год спустя после первого автопробега единомышленники символично проехали тем же маршрутом – от аквапарка «Лебяжий» по проспектам Победителей и Независимости. Финальной точкой маршрута стал Курган Славы. Участники акции возложили к монументу цветы.

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Можно даже самим сделать кукол и обереги. Что посмотреть у Кургана Славы 21 и 22 августа?-4

У Кургана Славы 21 и 22 августа развернулись интерактивные экспозиции. На виртуальные экскурсии приглашают музеи Минской области. Выставки знакомят с историей партизанского движения и народными промыслами региона. А на мастер-классах можно самим попробовать сделать обереги, народных кукол или изделия из глины.

Можно даже самим сделать кукол и обереги. Что посмотреть у Кургана Славы 21 и 22 августа?-7

Нина Бобрик, научный сотрудник Воложинского краеведческого музея:
Мы прапануем нашым гасцям, якія да нас падыходзяць, расказваем пра наш родны валожынскі край. Таму што Валожыншчына цікавая. Безумоўна, кожны рэгіён мае цікавую гісторыю. А мы ўжо, як супрацоўнікі музея, імкнемся расказаць пра сваю Валожыншчыну.

Можно даже самим сделать кукол и обереги. Что посмотреть у Кургана Славы 21 и 22 августа?-10

Тематические выставки у Кургана Славы к Году народного единства продолжатся до сентября. В следующие выходные, 28 и 29 августа, здесь можно будет увидеть технику белорусского автопрома.

# Год народного единства # общество # Нина Бобрик # Александр Лукашенко # Фотофакт

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