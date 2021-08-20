Гитлер пришёл к власти, СССР разрывает экономические и военные отношения с Германией. Почему так произошло?

Днем 23 августа 1939 года Иоахим фон Риббентроп (министр иностранных дел Германии) по поручению Гитлера прибывает в Кремль. До подписания пакта о ненападении остается всего несколько часов. Этот документ станет сенсацией и будет свидетельствовать о коренном повороте во внешней политике СССР и Германии. Так чем же отличается знаменитый пакт о ненападении от других подобных двусторонних документов, заключенных ранее Германией и Польшей, Великобританией, Францией, Литвой, Латвией и Эстонией? Почему Сталин пошел на соглашение с Гитлером? Откуда появились слухи о существовании дополнительных секретных договоренностей? Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

После прихода Гитлера к власти в Германии в 1933 году и начавшихся антисоветских и антикоммунистических выпадов СССР разрывает все экономические и военные отношения с Германией.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:

Безусловно, советско-германские отношения ухудшились. Антикоммунистическая позиция Гитлера, который позиционировал себя ярым противником коммунизма, поэтому с приходом Гитлера к власти фактически прекратилось военное сотрудничество, которое было до этого у Советского Союза с Германией, было аннулировано торговое соглашение, которое тоже существовало. Процесс взаимоотношений Советского Союза с Германией начал ухудшаться.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук:

Советский Союз и Германия это были главными антагонистами на Европейском континенте. Термины «фашизм», «фашистский режим», «гитлеровский режим» в Советском Союзе были синонимами зла. Это продолжалось до 1939 года.

Советская сторона направляет новому рейхсканцлеру германской империи дипломатическую ноту, главным вопросом которой станет отношение к России и народам Восточной Европы, изложенные Гитлером в книге «Майн Кампф».

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук:

Нота осталась без ответа, но ответ прозвучал в Рейхстаге, где фюрер германской империи разразился пошлой речью, в которой смешал Советский Союз, что называется, с известной субстанцией и заявил, что положения в «Майн Кампф» остаются неизменными, экспансия на Восток. После этого постепенно сворачиваются экономические, военные и культурные связи между Германией и Советским Союзом. Между двумя государствами начинается идеолого-пропагандистская война. Вадим Гигин:

Приход Гитлера к власти серьезно подстегнул военную программу Советского Союза, развитие оборонной промышленности, поскольку становилось очевидно, что угроза войны становится все более ощутимой.

Осенью 1933 года закрываются авиационная школа в Липецке и другие военные объекты Германии на территории Советского Союза, а немецкие военные специалисты возвращаются на родину. С этого времени официальным курсом Народного комиссариата иностранных дел СССР, который возглавляет Литвинов, становится линия на создание в Европе системы «коллективной безопасности», то есть системы международных договоров. Гитлер в то же время укрепляет немецкую армию, отменяет статус демилитаризованной Рейнской зоны и присоединяет к Третьему рейху Австрию.

Сергей Третьяк:

Именно в 1935 году Германия официально восстановила всеобщую воинскую обязанность, официально были воссозданы те рода и виды вооруженных сил, которые ей запрещалось иметь Версальским договором, а именно военно-воздушные силы и военно-морской флот. Хотя восстановление этих родов и видов вооруженных сил было начато еще до прихода Гитлера к власти негласным путем. В декабре 1933 года правительства Франции и СССР выдвигают совместное предложение о заключении договора о коллективной безопасности в Европе. Также присоединиться к договору предлагается Германии, Великобритании, Финляндии, Чехословакии, Польше, Эстонии, Латвии и Литве. Проект договора получает название «Восточный пакт».

Вячеслав Данилович:

Советский Союз длительное время вел работу по созданию системы коллективной безопасности в Европе против Германии и ее агрессивных намерений. Переговорный процесс с западными демократиями, Францией, Великобританией, был достаточно длительный и в итоге ни к чему не приводил. Так и не была создана система коллективной безопасности. Более того, с Советским Союзом были подписаны договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией, к примеру, о том, что в случае нападения на одну из этих стран, другие оказывают ей военную поддержку.

Из-за отказа Германии и Польши участвовать в нем, осуществить пакт так и не удается. В марте 1934 года Польша заключает с Германией договор о ненападении. Это становится одним из первых внешнеполитических успехов правительства Гитлера. Вячеслав Данилович:

Необходимо отметить, что в 1936 году Германия и Япония заключили Антикоминтерновский пакт, затем к этому пакту присоединилась Италия, тоже очевидна явная направленность против мирового коммунистического движения.

Таким образом, к 1939 году фактически все взаимоотношения между СССР и Германией будут заморожены. Сергей Третьяк:

А до этого Советский Союз и Германия успели сойтись на поле боя, а именно в Испании. Как известно, Советский Союз поддержал Испанскую Республику. Гитлер и Муссолини поддержали Франко. Вадим Гигин:

Советский Союз с Германией уже де-факто схлестнулся в Испании, где, с одной стороны, были сотни и тысячи наших военных советников, мы активно помогали испанскому республиканскому правительству, хотя, может, не так активно, как это зачастую там показывалось в литературе, в публицистике, в некоторых фильмах, наша помощь и ее объемы несравнимы с тем, что получал Франко от Германии и Италии.

И вот 1938 год. Англия и Франция в то время делают ставку на умиротворение Гитлера. Апофеозом этой политики становится подписание 29-30 сентября 1938 года Мюнхенского соглашения, вследствие которого Чехословакия лишается Судетской области, населенной немцами.