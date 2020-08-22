Александр Лукашенко: каково мне было, когда я один пошёл против всего мира и убеждал вас: не надо изоляции!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Два дня назад руководитель Всемирной организации здравоохранения заявил: не надо вводить изоляцию. Она себя показала неэффективно в первой волне – уже признали. А каково мне было, когда не все вы меня поддерживали, когда я один пошел против всего мира и убеждал вас: не надо изоляции!

Нас специально толкают в эти двухкомнатные, трехкомнатные квартиры. А когда выйдем, что будет? Голодные, раздетые, злые, предприятия остановлены. Наши места – и «Азота», и строительные – заняли другие люди. Мы не можем продать свою продукцию! И к нам придут и нас тепленькими возьмут. Я это видел и вам говорил еще до коронавируса. И он никуда не ушел. Да, мизерно то, что сегодня происходит по этой болезни. Но это еще есть, и мы должны постоянно следить за этой болезнью.