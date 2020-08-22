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Александр Лукашенко: каково мне было, когда я один пошёл против всего мира и убеждал вас: не надо изоляции!

22 августа 2020 13:59
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Новости Беларуси. Белорусы ни при каких обстоятельствах не должны отдать свою страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: каково мне было, когда я один пошёл против всего мира и убеждал вас: не надо изоляции!-1

Об этом 22 августа заявил Президент во время выступления на митинге в Гродно.

Александр Лукашенко представил жителям региона их нового губернатора. Им стал Владимир Караник. Уже экс-министр здравоохранения, который приложил немало усилий, чтобы Беларусь с достоинством и минимальными потерями справилась с пандемией COVID-19.  

Александр Лукашенко: каково мне было, когда я один пошёл против всего мира и убеждал вас: не надо изоляции!-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Два дня назад руководитель Всемирной организации здравоохранения заявил: не надо вводить изоляцию. Она себя показала неэффективно в первой волне – уже признали. А каково мне было, когда не все вы меня поддерживали, когда я один пошел против всего мира и убеждал вас: не надо изоляции!  

Нас специально толкают в эти двухкомнатные, трехкомнатные квартиры. А когда выйдем, что будет? Голодные, раздетые, злые, предприятия остановлены. Наши места – и «Азота», и строительные – заняли другие люди. Мы не можем продать свою продукцию! И к нам придут и нас тепленькими возьмут. Я это видел и вам говорил еще до коронавируса. И он никуда не ушел. Да, мизерно то, что сегодня происходит по этой болезни. Но это еще есть, и мы должны постоянно следить за этой болезнью.  

Александр Лукашенко: каково мне было, когда я один пошёл против всего мира и убеждал вас: не надо изоляции!-7

Александр Лукашенко: каково мне было, когда я один пошёл против всего мира и убеждал вас: не надо изоляции!-9

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Владимир Караник # Фотофакт

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