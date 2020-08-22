Прямой эфир

Как жители Гродно восприняли новость о том, что Владимир Караник станет губернатором области?

22 августа 2020 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусы ни при каких обстоятельствах не должны отдать свою страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 22 августа заявил Президент во время выступления на митинге в Гродно.  

Александр Лукашенко: каково мне было, когда я один пошёл против всего мира и убеждал вас: не надо изоляции!

Как жители Гродно восприняли новость о том, что Владимир Караник станет губернатором области?-1

Как жители Гродно восприняли новость о том, что Владимир Караник станет губернатором области?-3

Александр Лукашенко представил жителям региона их нового губернатора. Им стал их известный земляк – Владимир Караник. Уже экс-министр здравоохранения, который приложил немало усилий, чтобы Беларусь с достоинством и минимальными потерями справилась с пандемией COVID-19.  

Как жители Гродно восприняли новость о том, что Владимир Караник станет губернатором области?-6

Напомним, тогда наша страна фактически единственная в мире пошла своим путем и справилась.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Сегодня принято мною решение о направлении нового губернатора, вашего человека, с Гродненской области – министра здравоохранения. Я благодарю депутатов областного Совета, которые единогласно поддержали это решение.  

Владимир Степанович, вы за четверть века первый губернатор, которого приняли на площади. С вас многое причитается. Вы должны помочь гродненцам.  

Как гродненцы отреагировали на новость о том, что губернатором области станет Владимир Караник, смотрите в видеоматериале.  

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Владимир Караник # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: каково мне было, когда я один пошёл против всего мира и убеждал вас: не надо изоляции!
22 августа 2020 13:59

Александр Лукашенко: каково мне было, когда я один пошёл против всего мира и убеждал вас: не надо изоляции!

За мир в стране. Автопробеги с государственными флагами проходят по Беларуси
22 августа 2020 13:01

За мир в стране. Автопробеги с государственными флагами проходят по Беларуси

Владимир Караник назначен на пост губернатора Гродненской области
22 августа 2020 12:57

Владимир Караник назначен на пост губернатора Гродненской области