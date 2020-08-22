Александр Лукашенко: «Предприятие не работает – с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут»

Новости Беларуси. Белорусы ни при каких обстоятельствах не должны отдать свою страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Президент во время выступления на митинге в Гродно. Напомним, 22 августа там собрались те, кто поддерживает и выступает за то, чтобы вопреки желанию протестных сил Беларусь продолжала быть привычно мирной и единой.

На митинг неожиданно пришло очень много людей. На площади собралось более 20 тысяч человек! Александр Лукашенко еще раз напомнил, что в стабильной работе должны быть заинтересованы прежде всего сами белорусы – это их зарплата. Но вместе с тем упрашивать государство никого не будет.