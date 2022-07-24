Можно сеять укроп, петрушку и другую зелень. Садово-огородные планы на конец июля по лунному календарю

25 июля не рекомендуется пересадка, пикирование, поливы растений. Этот день благоприятен для заготовки, а также сбора урожая на хранение. 26 июля можно сеять укроп, петрушку и другую зелень, собирать урожай овощей и закладывать их на длительное хранение. Это благоприятное время для обрезки деревьев и кустов, полива и подкормок, внесения органических удобрений.