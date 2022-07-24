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Можно сеять укроп, петрушку и другую зелень. Садово-огородные планы на конец июля по лунному календарю

24 июля 2022 09:53
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И самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать июль, рассказали в программе «Плюс-минус».

Можно сеять укроп, петрушку и другую зелень. Садово-огородные планы на конец июля по лунному календарю-1

25 июля не рекомендуется пересадка, пикирование, поливы растений. Этот день благоприятен для заготовки, а также сбора урожая на хранение. 26 июля можно сеять укроп, петрушку и другую зелень, собирать урожай овощей и закладывать их на длительное хранение. Это благоприятное время для обрезки деревьев и кустов, полива и подкормок, внесения органических удобрений.

Можно сеять укроп, петрушку и другую зелень. Садово-огородные планы на конец июля по лунному календарю-4

27, 28 и 29 июля новолуние. В эти дни все растения становятся крайне уязвимыми, поэтому лунный календарь не рекомендует их беспокоить.

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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