По каким критериям выбирается первоочередность ремонта? Спросили у начальника отдела содержания дорожной сети КУП «Минскоблдорстрой»

На 2021-2025 годы в стране принята государственная программа «Дороги Беларуси». Ее главная задача – привести дорожную сеть в нормальное состояние. При этом специалисты намерены уходить от строительства новых дорог и сосредоточиться на ремонте старых покрытий, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

О причинах дорожных проблем, технологиях ремонта и о главном – людям, к которым эти дороги ведут, поговорим с начальником отдела содержания дорожной сети и безопасности движения «Минскоблдорстроя» Валентином Вовченко. Валентин Валерьевич, добрый день!

Валентин Вовченко, начальник отдела содержания дорожной сети и безопасности движения КУП «Минскоблдорстрой»:

Добрый день, Сергей! «Ускорит процесс устройства нового покрытия» Сергей Шуманский:

К чему в итоге пришли с гражданами на месте на этой лесной дороге, так называемой лесной? Валентин Вовченко:

Она не совсем лесная. Это дорога VI технической категории. Конечно, эта дорога у нас включена в перечень дорог, требующих первоочередного ремонта. К сожалению, из-за ограниченного финансирования, мы не можем сделать здесь и сейчас эту дорогу в асфальтобетонном покрытии. Потому что есть определенные критерии, определенный перечень. Программа по текущему ремонту решается после сезонных осмотров комиссионно. Уже в зависимости от народнохозяйственного значения, интенсивности автомобильного движения, количества проживающих людей в этом населенном пункте, принимается решение о степени первоочередности. Эта дорога у нас числится не один год в дорогах, требующих первоочередного ремонта. Но по тем или иным причинам в этом году она не включена в перечень работ по текущему ремонту. Я думаю, что мы, когда встречались с заявителями, обсуждали так называемое государственно-частное партнерство, которое позволяет ускорить процесс решения этих проблем, то есть так называемое долевое участие самих граждан. Вроде бы сумма ремонта большая, но если разделить на количество, допустим, проживающих людей в том или ином населенном пункте и разделить на время – рассрочку три-четыре месяца, то, в принципе, сумма подъемная. Это ускорит процесс устройства нового покрытия. Заключили договор с филиалом и составили проектно-сметную документацию

Сергей Шуманский:

Есть уже примеры положительные такие, которые реализованы? Валентин Вовченко:

Самый последний пример – это Ратомка-Подгорье-Ляховщина. В Минском районе в 2021 году этот объект был завершен. Люди заключили договор с филиалом, составили проектно-сметную документацию. Все работы принимает независимый технический надзор «Белдорцентра». То есть это не то что они собрали, отдали деньги и неизвестно куда пошли. Это все равно контролируется государственным техническим надзором. Какие дороги требуют к себе особого внимания? Сергей Шуманский:

По каким критериям все-таки первоочередность выбирается ремонта дороги той или иной?

Валентин Вовченко:

В первую очередь у нас дважды в год проходят сезонные осмотры – это весной и осенью с участием представителей «Белдорцентра», Госавтоинспекции, службы мостовых сооружений, представителей филиала, которые обслуживают эту дорогу, соответственно, нас – КУП «Минскоблдорстрой». Мы проезжаем всю сеть дорог, составляем ведомости. Потом по этим ведомостям мы видим, какие дороги требуют особого к себе внимания. Мы, естественно, составляем перечень и выносим его на рассмотрение местной исполнительной власти. Уже коллегиально потом, где есть председатель райисполкома – он является председателем комиссии, либо утверждает, либо дает какие-то свои предложения по включению. Но в первую очередь у нас есть основные пять критериев, которыми руководствуется, скажем так, эта комиссия и потом дает предложения вышестоящему руководству. То есть итоговую программу по текущему ремонту местных дорог утверждает Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство финансов Республики Беларусь и Минский областной исполнительный комитет. Дорога, на которую мы с вами выезжали и рассматривали обращения – это дорога к садоводческому товариществу. Там их не одно садоводческое товарищество, порядка трехсот, по-моему, заявитель говорил, собственников домов. Но эта проблема уже озвучена, и я не думаю, что она останется не у дел. Мы с руководством, естественно, эти вопросы при осеннем осмотре – сейчас у нас будет в октябре-ноябре осенний осмотр дорог – особое внимание уделим этой дороге и комиссионно, конечно, предложим включить эту дорогу в ремонт. Но это будет не раньше 2023 года. Потому что программа на 2022 год уже сформирована, и мы по ней работаем. Сколько километров в год реально ремонтировать?

Сергей Шуманский:

Опять же, таких примеров, таких дорог на очереди только в Воложинском районе 130 километров? Валентин Вовченко:

Да, совершенно верно. У нас вообще дорог, требующих первоочередного ремонта, 2 600 километров – вдумайтесь в эту цифру – по Минской области. Если вся сеть, которая находится на обслуживании «Минскоблдорстрой» – это 16 тысяч, то 2 600 по результатам весеннего осмотра комиссией признаны дорогами, требующими первоочередного ремонта. Сергей Шуманский:

Требующих вмешательства дорожных служб? Валентин Вовченко:

Да. Сергей Шуманский:

Сколько километров реально в год ремонтировать? Валентин Вовченко:

Если говорить конкретно про Воложинский район, то в 2022 году они отремонтируют 8,8 километра дорог. Сергей Шуманский:

Меньше, чем десятая часть? Валентин Вовченко:

Да. А у них 130 километров дорог. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас все были дороги в идеальном состоянии. Помочь и этим садоводческим товариществам, и другим населенным пунктам крупным. Силы и возможности позволяют нам больше делать километров, но в связи с тем, что, скажем так, бюджет не резиновый и есть не только проблема на дорогах, но и в других областях, поэтому было придумано это государственно-частное партнерство. «Мы эти дороги знаем, не пускаем все на самотек»

Валентин Вовченко:

Конечно, я как сам автовладелец и автолюбитель люблю ездить по красивым дорогам. В Республике Беларусь, красивые, я считаю, хорошие дороги. К сожалению, есть дороги, на которые еще нужно обратить особое внимание. Мы эти дороги знаем, не пускаем все на самотек. Поверьте мне, каждый руководитель на месте в своем районе, я говорю про начальника, допустим, филиала ДРСУ, знает эти проблемные моменты. Проблему этой дороги [о которой говорили – прим. ред.] тоже знают. Дорожник – это, можно даже сказать, не профессия, это призвание. То есть люди, которые не любят дороги, там работать не будут, потому что это все-таки очень тяжелый труд. Я хотел бы просто всем пожелать хороших дорог. Надеюсь, что люди будут ездить с радостью, говорить, какие хорошие дороги у них в деревне. Сергей Шуманский:

Дорожников вспоминать только хорошим словом. Валентин Вовченко:

Только хорошим словом, да. Нам будет очень это приятно.