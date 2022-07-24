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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней и града

24 июля 2022 10:23
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Новости Беларуси. МЧС предупреждает о возможной опасности из-за погоды. Есть угроза падения деревьев и подтоплений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней и града-1

Не исключается также увеличение числа аварий и нештатных ситуаций, в том числе обрывы линий электропередачи. Сложные метеоусловия прогнозируют на большей части территории Беларуси. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Ожидаются сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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