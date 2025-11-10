Эпоха коучей, гадалок и тарологов. Как уберечь себя от деструктивного влияния – разобрались эксперты
Как серый бизнес может манипулировать сознанием белорусов? Почему влияние ментальных целителей сродни командиров гибридных войск? И кто курирует такие популярные сегодня виды деятельности?
На площадке ток-шоу «По существу» обсудили, что общего между гадалками и угрозой национальной безопасности.
Как отличить коуча от педагога и почему это важно для закона
Ольга Калина, адвокат, председатель совета молодых адвокатов Белорусской республиканской коллегии адвокатов:
У нас делятся адвокаты на две категории. Те, кто в первую очередь, например, оказывают помощь уже тем, кто пострадал от той услуги, которая была некачественно оказана. Либо есть те, кто оказывают помощь для того, чтобы зарегистрировать правильно в соответствии с законодательством тот либо иной вид услуги. Он осуществляет, например, правовое сопровождение. Конечно, я хочу отметить то, что такие определения, например, как коуч, кажется новое, модное слово, но не все у нас граждане понимают, что это такое.
Кирилл Казаков, СТВ:
Это подмена понятий, я четко понимаю.
Ольга Калина:
Действительно, в законодательстве Республики Беларусь четкого определения, что такое коуч, нет. Поэтому я думаю, что дальнейшая законодательная регламентация этого понятия могла бы внести ясность, что такое, например, коуч. Конечно, здесь уже нужно четко отделять понятие коуч от образовательных понятий, потому что это у нас регламентируется Кодексом об образовании Республики Беларусь, а коуч – это фактически лицо, которое оказывает консультационную помощь, направленную на то, например, как разъяснить и правильно построить бизнес, как достичь целей.
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Как работают манипуляторы и причем здесь европейская политика
Екатерина Сапего, доцент кафедры кадровой политики и психологии управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат психологических наук:
Манипуляторы таким образом действуют, что они опираются на эмоции. То есть там, где выходит в поле эмоция, то рациональность уходит на задний план. Именно это способ манипулирования, когда у человека вызывают страх, панику, вот почему рекомендуют не поддаваться на манипуляции, махинации в спешке, то есть рекомендуется взять паузу.
И действительно, тут срабатывает то, что эффект принадлежности у человека. И было доказано тоже учеными, что даже маленькая группа, мнение маленькой группы может повлиять на большинство. То есть человеку свойственно подстраиваться. Эволюция так предусмотрена, что человеку необходимо ощущать принадлежность к группе. Тоже возникает риск манипуляции и воздействия на идеологию.
Кирилл Казаков:
Так устроена европейская политика. Там люди, которых никто не выбирал, управляют почти 300-миллионным, 600-миллионным государством, которое вообще непонятно зачем пытается воевать с нами.
«Синий кит» и задания от блогеров в интернете – как уберечь ребёнка от необдуманных действий
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Законов у нас достаточно. Мы сегодня говорим о том, что необходимо поднимать качественно уровень образования. Не мифологическое мировоззрение формировать, а научное, философское мировоззрение.
Алена Сырова, СТВ:
Ну хорошо, как вы у шестилетнего ребенка этот научный подход сформируете? Когда вы здесь вспомнили историю про «Синего кита» и другие у нас были разного рода групповые такие манипуляции, когда детям дают определенные задания, а они их выполняют. Вообще рандомные люди из интернета, там родители не всегда, даже те, у кого хорошие отношения со своими детьми, могли уследить. Как защититься?
Олег Дьяченко:
Там, где в семье нормальные доверительные отношения, семья будет защищена. Там, где есть проблема, например, отсутствие той же самой любви к ребенку – ребенок ищет ее на стороне. И неважно – «Синий кит» будет, белый, черный, профессиональный колдун, непрофессиональный – он идет в качестве заменителя, он компенсирует то, чего не может дать семья. К сожалению, у нас сегодня семья вы знаете в каком-то состоянии.
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