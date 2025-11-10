Эпоха коучей, гадалок и тарологов. Как уберечь себя от деструктивного влияния – разобрались эксперты

Как серый бизнес может манипулировать сознанием белорусов? Почему влияние ментальных целителей сродни командиров гибридных войск? И кто курирует такие популярные сегодня виды деятельности? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили, что общего между гадалками и угрозой национальной безопасности. Как отличить коуча от педагога и почему это важно для закона

Ольга Калина, адвокат, председатель совета молодых адвокатов Белорусской республиканской коллегии адвокатов:

У нас делятся адвокаты на две категории. Те, кто в первую очередь, например, оказывают помощь уже тем, кто пострадал от той услуги, которая была некачественно оказана. Либо есть те, кто оказывают помощь для того, чтобы зарегистрировать правильно в соответствии с законодательством тот либо иной вид услуги. Он осуществляет, например, правовое сопровождение. Конечно, я хочу отметить то, что такие определения, например, как коуч, кажется новое, модное слово, но не все у нас граждане понимают, что это такое. Кирилл Казаков, СТВ:

Это подмена понятий, я четко понимаю.

Екатерина Сапего, доцент кафедры кадровой политики и психологии управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат психологических наук:

Манипуляторы таким образом действуют, что они опираются на эмоции. То есть там, где выходит в поле эмоция, то рациональность уходит на задний план. Именно это способ манипулирования, когда у человека вызывают страх, панику, вот почему рекомендуют не поддаваться на манипуляции, махинации в спешке, то есть рекомендуется взять паузу. И действительно, тут срабатывает то, что эффект принадлежности у человека. И было доказано тоже учеными, что даже маленькая группа, мнение маленькой группы может повлиять на большинство. То есть человеку свойственно подстраиваться. Эволюция так предусмотрена, что человеку необходимо ощущать принадлежность к группе. Тоже возникает риск манипуляции и воздействия на идеологию.

Кирилл Казаков:

Так устроена европейская политика. Там люди, которых никто не выбирал, управляют почти 300-миллионным, 600-миллионным государством, которое вообще непонятно зачем пытается воевать с нами. «Синий кит» и задания от блогеров в интернете – как уберечь ребёнка от необдуманных действий