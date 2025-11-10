В Беларуси отметили День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД

День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для старшего поколения это знаковая дата, связанная с днем рождения и становления советской милиции. Она символизирует преемственность поколений и уважение к лучшим милицейским традициям. Уроки мужества от ветеранов службы и сейчас ориентир для тех, кто только начинает свой путь по защите прав и интересов граждан. Сегодня по всей стране прошли торжественные мероприятия. Наш корреспондент Элла Маркевич побывала на некоторых из них.

Элла Маркевич, корреспондент:

Поистине трогательный момент, который смело можно назвать настоящим символом преемственности поколений. Сегодня здесь, на площади Государственного флага, первую присягу принесли 270 юношей и девушек из военно-патриотических клубов со всех регионов страны. Четко, с легким волнением в голосе, но с пониманием ответственности. Для ребят это осознанный шаг в будущее, а для системы МВД – уверенность в том, что смена растет достойная.

Александр Кузьмук, воспитанник военно-патриотического клуба «Филин»:

Мне всегда нравилась идеология нашего государства, а также мой дедушка ветеран Великой Отечественной войны. Я решил отдать ему честь и пойти по его стопам. Многие из тех, кто произнес сегодня свою первую клятву – девушки. Для Марии Зинович – это, что называется дело семейное. Папа и брат – военные.

Мария Зинович, воспитанница военно-патриотического клуба «Филин»:

Для меня присяга значит, что я с гордостью отношусь к своей родине. Конечно, было волнительно, так как был сам Министр внутренних дел.

Торжественная церемония получила особый статус: военно-патриотическим клубам вручили официальный флаг. Теперь у тысяч молодых патриотов есть не только общая идея, но и общий символ. Егор Клепацкий этот день запомнит надолго. Из рук министра внутренних дел он получил не только часы, но и напутствие и личную уверенность в выборе.

Егор Клепацкий, воспитанник военно-патриотического клуба Минской госавтоинспекции «Маяк безопасности»:

Я очень хочу в будущем стать милиционером, сотрудником Министерства внутренних дел. И очень хочу служить своему народу и отечеству. Помогать людям. В Беларуси создана комплексная система подготовки кадров для органов внутренних дел: от десятков военно-патриотических клубов и лицеев до Академии МВД. А с 2026 года к ним добавится и специализированный колледж. Память о тех, кто заложил основы этой системы, бережно хранят. На берегу Свислочи торжественно вспоминали тех, кто отдал жизнь, исполняя служебный долг. Слова благодарности прозвучали и в адрес ветеранов, которых в системе МВД насчитывается около 27 тысяч.