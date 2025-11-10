Может ли хороший психолог запрограммировать человека на какое-то действие – ответ специалиста

Как серый бизнес может манипулировать сознанием белорусов? Почему влияние ментальных целителей сродни командиров гибридных войск? И кто курирует такие популярные сегодня виды деятельности?
На площадке ток-шоу «По существу» обсудили, что общего между гадалками и угрозой национальной безопасности.
Кирилл Казаков, СТВ:
А вот я тут начал программу немножко с политических вопросов. Насколько в принципе с помощью грамотной психологии можно, условно говоря, людей запрограммировать на не очень хорошие поступки?
Алена Сырова, СТВ:
Да, вообще на любые поступки.
Наталья Лисовская, психолог Городского детского клинического психиатрического диспансера Минска:
Теоретически, возможно все.
Кирилл Казаков:
Ну, то есть мы вот все говорим о том, что у нас доступ обычно к врачам проходит через некую запись в поликлинику либо оплату, чтобы пойти в частную клинику. А вот эта грань, которая стирается в интернете, она позволяет тебе, сидя дома перед компьютером, перекинув какую-то сумму на счет, вдруг резко получить якобы ответ на любой вопрос.
И этот ответ иногда ты не знаешь, от кого получаешь, есть некие отзывы из Instagram, и ты в итоге получаешь там закодированную историю, я не говорю какую-то тут конспирологическую вещь, просто ты получаешь ответы на те вопросы, которые тебя интересуют, но так, как хочется кому-то другому.
Наталья Лисовская:
Есть такая штука, как критическое мышление. И как раз таки критическое мышление, я абсолютно соглашусь, и по поводу образования тоже, и плюс критическое мышление – это залог того, чтобы такие ситуации не происходили. Потому что если мы обращаемся к гадалке или к какому-то из таких специалистов в ожидании того, что он вылечит, например, тяжелобольного человека – давайте объективно подходить к ситуации. Если пройдет… В истории есть такие ситуации, когда люди благодаря вере исцелялись – все понятно. Но это, скорее, исключительная ситуация. Это не то, что может быть поставлено на поток.
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