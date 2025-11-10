Может ли хороший психолог запрограммировать человека на какое-то действие – ответ специалиста

Как серый бизнес может манипулировать сознанием белорусов? Почему влияние ментальных целителей сродни командиров гибридных войск? И кто курирует такие популярные сегодня виды деятельности?

Кирилл Казаков, СТВ:

А вот я тут начал программу немножко с политических вопросов. Насколько в принципе с помощью грамотной психологии можно, условно говоря, людей запрограммировать на не очень хорошие поступки?

Алена Сырова, СТВ:

Да, вообще на любые поступки.

Наталья Лисовская, психолог Городского детского клинического психиатрического диспансера Минска:

Теоретически, возможно все.

Кирилл Казаков:

Ну, то есть мы вот все говорим о том, что у нас доступ обычно к врачам проходит через некую запись в поликлинику либо оплату, чтобы пойти в частную клинику. А вот эта грань, которая стирается в интернете, она позволяет тебе, сидя дома перед компьютером, перекинув какую-то сумму на счет, вдруг резко получить якобы ответ на любой вопрос.

И этот ответ иногда ты не знаешь, от кого получаешь, есть некие отзывы из Instagram, и ты в итоге получаешь там закодированную историю, я не говорю какую-то тут конспирологическую вещь, просто ты получаешь ответы на те вопросы, которые тебя интересуют, но так, как хочется кому-то другому.