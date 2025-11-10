Нет никакой гарантии – в Минобразования прокомментировали проблему «коучей» в обучении детей

Кирилл Казаков, СТВ: Коуч – это вроде не преподаватель, это вроде по-английски. Но вот эти коучи же появляются в разных сферах. И необязательно это в плане «я обучу тебя, и ты получишь диплом». Нет, «я научу тебя заваривать чай, варить пельмени, условно говоря, делать растяжки, бомбы и так далее и тому подобное – я коуч». Насколько вообще это опасно?

Как серый бизнес может манипулировать сознанием белорусов? Почему влияние ментальных целителей сродни командиров гибридных войск? И кто курирует такие популярные сегодня виды деятельности?

Елена Земнова, заместитель директора Департамента контроля качества образования Министерства образования Республики Беларусь:

Ну, наверное, как представитель Министерства образования в первую очередь я должна сказать, что в сферу особого внимания попадают именно наши дети, несовершеннолетние. Да, действительно, на сегодня у нас есть виды самозанятости, которые четко прописаны в постановлении как обучение без реализации образовательных программ.

И родители в таком случае должны четко понимать, что, обращаясь за каким-то видом услуг к самозанятому, он не получает – ни ребенок, ни родитель – гарантии полной по безопасности такого вида обучения, по содержательной части, потому что там нет образовательной программы. И в таком случае очень высокая доля ответственности ложится непосредственно на родителя. А такая ответственность у нас прописана и в Кодексе о браке семьи, и в Кодексе об образовании.

Алена Сырова, СТВ:

А как она может лечь на родителя, вот как это происходит?

Елена Земнова:

Большой моральной ответственностью за своего ребенка. За те последствия, возможные, которые могут настать, негативные в первую очередь. То есть в таком виде самозанятый должен нести повышенную социальную ответственность перед обществом, перед конкретным ребенком.