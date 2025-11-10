Нет никакой гарантии – в Минобразования прокомментировали проблему «коучей» в обучении детей

Как серый бизнес может манипулировать сознанием белорусов? Почему влияние ментальных целителей сродни командиров гибридных войск? И кто курирует такие популярные сегодня виды деятельности?
На площадке ток-шоу «По существу» обсудили, что общего между гадалками и угрозой национальной безопасности.
Кирилл Казаков, СТВ:
Коуч – это вроде не преподаватель, это вроде по-английски. Но вот эти коучи же появляются в разных сферах. И необязательно это в плане «я обучу тебя, и ты получишь диплом». Нет, «я научу тебя заваривать чай, варить пельмени, условно говоря, делать растяжки, бомбы и так далее и тому подобное – я коуч». Насколько вообще это опасно?
Елена Земнова, заместитель директора Департамента контроля качества образования Министерства образования Республики Беларусь:
Ну, наверное, как представитель Министерства образования в первую очередь я должна сказать, что в сферу особого внимания попадают именно наши дети, несовершеннолетние. Да, действительно, на сегодня у нас есть виды самозанятости, которые четко прописаны в постановлении как обучение без реализации образовательных программ.
И родители в таком случае должны четко понимать, что, обращаясь за каким-то видом услуг к самозанятому, он не получает – ни ребенок, ни родитель – гарантии полной по безопасности такого вида обучения, по содержательной части, потому что там нет образовательной программы. И в таком случае очень высокая доля ответственности ложится непосредственно на родителя. А такая ответственность у нас прописана и в Кодексе о браке семьи, и в Кодексе об образовании.
Алена Сырова, СТВ:
А как она может лечь на родителя, вот как это происходит?
Елена Земнова:
Большой моральной ответственностью за своего ребенка. За те последствия, возможные, которые могут настать, негативные в первую очередь. То есть в таком виде самозанятый должен нести повышенную социальную ответственность перед обществом, перед конкретным ребенком.
Кто-то на Lamborghini себе заработал? Вот почему не всегда стоит доверять рекламе курсов по саморазвитию – читать здесь.