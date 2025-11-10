Лукашенко: если мы взялись за Полесье, его надо привести в нормальное состояние

Одной из опор современной белорусской государственности является диктатура технологий и порядка. Так что фраза «диктатура – бренд Беларуси» звучит в новом прочтении. Рабочую поездку на юг Первый совершил в дни, когда страна ушла на законные выходные. Это была очередная встряска для регионов, теперь южных.

Алла Маслюк-Синюгина, первый заместитель председателя Речицкого райисполкома – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия: Да, дополнительные руки, сила, конечно, нужны. Но у нас такой народ белорусский, он очень трудолюбивый. И смотря даже на механизаторов нашего района, иногда такая гордость берет, что мы можем, у нас это все получается.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас еще 2-3 % кукурузного зерна не собрано. Не вижу тоже катастрофы. Подсохнет – уберете. Потому что я видел, что это на таких заболоченных низких участках. Но тянуть не надо. Тянуть не надо, мы же живем не в Украине, не на юге России. У нас может такой туман стоять – и в поле не вылезем. Поэтому надо заканчивать с зерном кукурузы. Опять же, понимаю, что сушить 50-процентную по влажности кукурузу денег море надо, и в убытки пойдет это зерно кукурузы. Значит, надо плющить ее и класть в рукав.

Приятно смотреть с воздуха, когда возле каждого комплекса практически белые рукава. Это значит, вы туда законсервировали кукурузное зерно. Может, еще что-то. Где только можно, нужно пахать, поднимать зябь. И я делал замечание, что у нас в связи с влажностью повышенной почвы, в свое время не везде, как в народе говорят, влезли на тракторы. Как только можно распахать какие-то участки, которые вы оставили этими летом и осенью, их надо привести в порядок. И вторая проблема, она вопиет, это приусадебные участки.

Маленький тракторок – все должно быть распахано – 30-40 соток. Если это 10 приусадебных участков деревни, посчитайте, что это уже превращается в гектары. Но вопрос даже не в этом. Мы героически сегодня ведем мелиорацию. Я уже говорил, что в ближайшее время надо мне запланировать и послушать, как идет эта мелиорация и вторая программа развития Полесья. Чтобы это не было, как раньше: «Дайте деньги, мы трактора купим». Если мы взялись за Полесье, его надо привести в нормальное состояние, как в лучших хозяйствах у полешуков.

Читайте также:

Крутой: программа пятилетки сбалансирована и согласована по ключевым показателям

Лукашенко о программе пятилетки: всё должно быть обосновано и финансово просчитано

Лукашенко: строить жильё нужно там, где это нужно для экономики