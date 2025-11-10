«Воздействуют обтекаемыми фразами». Эксперт объяснила, почему люди начинают верить гадалкам-эзотерикам

Екатерина Сапего, доцент кафедры кадровой политики и психологии управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат психологических наук:

Часто бывает так, что воздействуют на людей с помощью когнитивных механизмов. А когнитивные искажения свойственны человеческому мозгу, достаточно опасно думать, даже если мы владеем большим количеством информации, что мы не подвергнемся вот этому манипулятивному воздействию. То есть риск существует всегда. И вот именно гадалки-эзотерики воздействуют так, что говорят обтекаемыми фразами. Допустим: «ваше самочувствие улучшится», «к вам придут новые возможности». Иногда так, что действительно сложно доказать, а деньги берутся, достаточно большие иногда, что, конечно же, может привести к ухудшению материального положения человека.

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