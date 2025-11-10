Политические расклады в 2020-м – как оградить людей от деструктивных гадалок и тарологов

Как серый бизнес может манипулировать сознанием белорусов? Почему влияние ментальных целителей сродни командиров гибридных войск? И кто курирует такие популярные сегодня виды деятельности?

Алена Сырова: Понятно. Но мы хотим наших людей оградить от того, чтобы они не поглощали такую информацию, которая манипулирует их сознанием или может сподвигнуть их, пойти и сделать что-то.

Людмила Бандовская, парапсихолог, эзотерик, энергопрактик, таро-терапевт: Но это же хайп. Смотрите, каждый человек выбирает сам, что ему впитывать.

Алена Сырова, СТВ: Но я даже не 2022 год вспомню, я вспомню 2020-й. Раскладов на просторах интернета, в YouTube о том, когда кто уйдет, когда кто умрет.

Людмила Бандовская:

Если я дам вам инструмент – молоток, пилу и гвозди – это сделает вас строителем? То же самое здесь.

Алена Сырова:

Но это про сознательность.

Людмила Бандовская:

Все правильно. Тот, кто имеет доступ, чтобы купить себе колоду карт, взять телефон, записать расклад, это не говорит о том, что человек мастер, он имеет какую-то силу, и он может что-то сказать.

Алена Сырова:

Но этот человек может быть талантливым шоуменом, например, и его стримы в YouTube или в Instagram будут смотреть тысячи людей, они будут верить, они будут идти за этим человеком.

Кирилл Казаков:

Продолжим мысль. В августе 2020 года ставка была сделана как раз таки на ведущих свадеб. Мы с Аленой здесь неоднократно говорили, что это была такая революция свадебных ведущих. Потому что они выходили, они знали, как завести толпу, они знали, что забросить и обаять. И в итоге оказывалось, что вот это вот обаяние, мы же ведь не говорим о том, что там, условно говоря, кто-то умеет гадать, а кто-то умеет просто на своей харизматике затягивать народ к себе, собственно говоря, в обаяшки.