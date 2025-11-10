Прямой эфир

Политические расклады в 2020-м – как оградить людей от деструктивных гадалок и тарологов

10 ноября 2025 16:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как серый бизнес может манипулировать сознанием белорусов? Почему влияние ментальных целителей сродни командиров гибридных войск? И кто курирует такие популярные сегодня виды деятельности?

На площадке ток-шоу «По существу» обсудили, что общего между гадалками и угрозой национальной безопасности.

Политические расклады в 2020-м – как оградить людей от деструктивных гадалок и тарологов-2

Алена Сырова, СТВ:
Но я даже не 2022 год вспомню, я вспомню 2020-й. Раскладов на просторах интернета, в YouTube о том, когда кто уйдет, когда кто умрет.

Людмила Бандовская, парапсихолог, эзотерик, энергопрактик, таро-терапевт:
Но это же хайп. Смотрите, каждый человек выбирает сам, что ему впитывать.

Алена Сырова:
Понятно. Но мы хотим наших людей оградить от того, чтобы они не поглощали такую информацию, которая манипулирует их сознанием или может сподвигнуть их, пойти и сделать что-то.

Кирилл Казаков, СТВ:
Громить милицию, выйти на улицу.

Политические расклады в 2020-м – как оградить людей от деструктивных гадалок и тарологов-4

Людмила Бандовская:
Если я дам вам инструмент – молоток, пилу и гвозди – это сделает вас строителем? То же самое здесь.

Алена Сырова:
Но это про сознательность.

Людмила Бандовская:
Все правильно. Тот, кто имеет доступ, чтобы купить себе колоду карт, взять телефон, записать расклад, это не говорит о том, что человек мастер, он имеет какую-то силу, и он может что-то сказать.

Алена Сырова:
Но этот человек может быть талантливым шоуменом, например, и его стримы в YouTube или в Instagram будут смотреть тысячи людей, они будут верить, они будут идти за этим человеком.

Кирилл Казаков:
Продолжим мысль. В августе 2020 года ставка была сделана как раз таки на ведущих свадеб. Мы с Аленой здесь неоднократно говорили, что это была такая революция свадебных ведущих. Потому что они выходили, они знали, как завести толпу, они знали, что забросить и обаять. И в итоге оказывалось, что вот это вот обаяние, мы же ведь не говорим о том, что там, условно говоря, кто-то умеет гадать, а кто-то умеет просто на своей харизматике затягивать народ к себе, собственно говоря, в обаяшки.

Нет никакой гарантии – в Минобразования прокомментировали проблему «коучей» в обучении детей.

# Национальная безопасность # Алена Сырова # Мошенничество # Кирилл Казаков

Другие новости рубрики

Все новости
Депутат об услугах эзотериков: этот сегмент контролировать невозможно, потому что есть спрос
10 ноября 2025 16:13

Депутат об услугах эзотериков: этот сегмент контролировать невозможно, потому что есть спрос

Нет никакой гарантии – в Минобразования прокомментировали проблему «коучей» в обучении детей
10 ноября 2025 16:02

Нет никакой гарантии – в Минобразования прокомментировали проблему «коучей» в обучении детей

В Жодино до конца 2025 года установят свыше 30 остановочных павильонов
10 ноября 2025 15:10

В Жодино до конца 2025 года установят свыше 30 остановочных павильонов