Депутат об услугах эзотериков: этот сегмент контролировать невозможно, потому что есть спрос

Как серый бизнес может манипулировать сознанием белорусов? Почему влияние ментальных целителей сродни командиров гибридных войск? И кто курирует такие популярные сегодня виды деятельности?

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Эту сферу под контроль взять реально невозможно, потому что существует спрос на подобного рода явления. Речь идет о вере человека в то, что он может с помощью сверхъестественных практик решить реальные вопросы, реальные задачи, которые у него в жизни стоят. Поэтому это мы наблюдаем сейчас, это было раньше, это было в советскую эпоху, это было еще в дореволюционной России. Поэтому контролировать этот сегмент невозможно.

Единственный, скажем так, механизм, с помощью которого можно снизить уровень присутствия, – это хорошее качественное образование. Поскольку, когда человек образован, он дает ответы на те вопросы себе и другим, на которые этот специалист, как я называю, по загробному миру, по сверхъестественным энергиям, по всему остальному, он дает некомпетентно, неграмотно.

Алена Сырова, СТВ:

Наверное, Людмила вам сейчас скажет, что к ней обращаются люди очень сильно образованные, нельзя сказать, что приходят какие-то неучи.

Олег Дьяченко:

А под образованием мы здесь понимаем освоение научных знаний об окружающем мире, не наличие диплома. С точки зрения законодательства были сделаны определенные шаги, деятельность вот этих специалистов по астрологии, по магии, по прочим сверхъестественным, как мы говорим, барабашкам и так далее относится к категории самозанятых.