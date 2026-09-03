Новости по тегу #бизнес

Есть бизнес, где товар нельзя пощупать, вернуть или засудить производителя за брак просто потому, что товара никогда и не было.
Сегодня в стране предпринимательством занимаются более 85 тысяч женщин – это почти 42 % всего бизнес-сообщества.
Механизм прост и доступен – человек, состоящий на учете в службе занятости, может подать заявку на получение финансовой помощи, разработать бизнес-план и при одобрении получить средства на старт своего дела.
Платформа размещена на портале Export.bу и объединяет всю нужную информацию для международной торговли.
Они направлены на развитие туризма, поддержку регионов и повышение технологической независимости страны.
Как серый бизнес может манипулировать сознанием белорусов? Почему влияние ментальных целителей сродни командиров гибридных войск? И кто курирует такие популярные сегодня виды деятельности?
Консультации организуют для граждан и представителей бизнеса.
Со следующего года Google введет обязательную регистрацию для разработчиков приложений.
Сумма субсидии зависит от того, где будет реализован бизнес-план. В городе выплатят более 5 300 рублей. В сельской местности и районах сумма выше – 7 300 рублей. На самую существенную выплату – 9 700 рублей – можно рассчитывать в том случае, если бизнес будет связан с внедрением достижений науки.
Создана уникальная площадка, которая помогает начинающим предпринимателям запустить свое дело. За последние 16 лет поддержку получили более 600 компаний.
Планируется, что подписание программы развития сотрудничества придаст новый импульс двусторонним отношениям между городами.
В церемонии также участвовала и молодежь – представители студенческих и поисковых отрядов.
08 октября 2026 09:01
08 октября 2026 08:58
08 октября 2026 08:41
08 октября 2026 08:35
08 октября 2026 08:31
08 октября 2026 08:18
08 октября 2026 08:15
08 октября 2026 07:53