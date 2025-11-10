Лукашенко: строить жильё нужно там, где это нужно для экономики

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Существенный миграционный прирост. Где-то мы записали цифру – 100 тысяч человек. Говорит ли это о том, что мы не в состоянии развить внутренний трудовой потенциал и взять наконец-то под контроль рациональное размещение производительных сил равномерно по всей стране? А это надо делать. И начинать, я уже вам много раз говорил, начинать надо с жилья. Строить жилье там, где это нужно для экономики. Кстати, в Витебской области мы много уделили этому внимания. Более того, какие категории мигрантов входят в это число? Напоминаю, у нас принято очень жесткое законодательство об их привлечении в страну. Но это требовали наши люди, обещая, что производительность труда будет гораздо выше. Но скажу вам откровенно, пролетев полстраны за эти праздничные дни, я увидел, что наши люди умеют работать. Даже в Гомельской области, не перехвалить бы, как я уже говорил Ивану Ивановичу Крупко: придраться не к чему. Я уже не говорю про Минскую область. Кое-где еще в рулонах солома есть, но, я думаю, что свезем. Главное, чтобы не на подсевах трав, чтобы не угробить подсев трав.

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