Поможет только критическое мышление! Олег Дьяченко рассказал, как защититься от негативного влияния эзотериков

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Дело в том, что при выдаче лицензии на подобного рода деятельность, есть же при министерствах соответствующие комиссии, которые эти вопросы рассматривают. Но я бы по-другому исходил. В обществе нужно поднимать уровень рационально-критического мышления. И это будет залогом того, что не только дети, подростки, но и люди среднего и старшего возраста не попадутся на это уловки. Вот я с вами не согласен в том, что вы говорите, вот мы тут образованные люди, правильно все, и нас это не возьмет. Поверьте, любого из здесь находящихся… При необходимости я уведу с собой туда, где прекрасно… Поэтому рационально-критическое мышление!

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