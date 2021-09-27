Елена Богдан о Западе: в их странах есть уполномоченный по правам человека. Почему он молчит?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Елена Леонидовна, ваше сегодня обращение (Белорусского союза женщин), оно, по сути, было направлено, прежде всего, к международным организациям, которые работают здесь. Вот такое впечатление сложилось, что то же самое ЮНЕСКО, которое заявляет, что оно сохраняет какие-то культурные наследия, ЮНИСЕФ (защита детства и материнства), Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, они как бы отстранились, они не существуют или они существуют? И когда поляки, ограничив доступ журналистов на территорию Польши, чтобы они, журналисты, приехали и сняли, как находятся беженцы на нашей территории, вы выступаете с предложением: а давайте мы покажем.

Новости Беларуси. Ситуация на белорусской границе. К чему она может привести, как разрешить миграционный кризис и что происходит у рубежей Беларуси? В студии ток-шоу « По существу » собрались эксперты, чтобы обсудить актуальную проблему.

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Да, вы знаете, мы ведь обращались не только к тем, кто находится на территории Республики Беларусь, мы обращались ко всем неравнодушным.

Кирилл Казаков:

То есть условно, если я польский журналист, я могу выйти к вам?

Елена Богдан:

Да, мы дали свои контакты, это сайт БСЖ и наш контактный рабочий телефон, чтобы вот эти общественные организации, СМИ, даже международные организации связались с нами, и мы берем на себя смелость ходатайствовать перед Министерством иностранных дел и Государственным пограничным комитетом. И 29 сентября мы делаем очередную акцию Белорусского союза женщина. Наши женщины давно подключились к проблеме с мигрантами. И это не только широко в СМИ было освещено («Минутка памяти», которую сделали женщины). На самом деле мы тоже участвовали и в обеспечении одеждой и продуктами питания, и посещали детей в наших учреждениях здравоохранения, которые остались. Вот и последняя ситуация, когда дети лишились матери. Мы готовы ходатайствовать, если к нам обратятся, чтобы вместе поехать, своими глазами убедиться в том, что там происходит, посмотреть, как они живут, и если необходимо, то и поговорить с этими людьми. Ведь знаете, слово «возмущение», наверное, не очень правильное в данном случае. Потому что я неоднократно участвовала в защитах Национального доклада Республики Беларусь по абсолютно разным вопросам, и у нас всегда звучали вопросы уполномоченного по правам человека, что его нет в нашей стране. В их странах есть уполномоченный по правам человека. Почему он молчит? Ведь там же не говориться, что он уполномоченный по правам гражданина Польши, гражданина Латвии или гражданина еще какого-нибудь.

Алена Сырова, СТВ:

Вам же Алексей сказал, что для них, видимо, это не люди.

Кирилл Казаков:

Люди второго сорта. А то и третьего, ни больше, ни меньше.