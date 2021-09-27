Есть ли в Беларуси российские танки? Ответили представители Госпогранкомитета

Новости Беларуси. Ситуация на белорусской границе. К чему она может привести, как разрешить миграционный кризис и что происходит у рубежей Беларуси? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить актуальную проблему.

Алена Сырова, СТВ:

Украинцы очень сильно переживают, что агрессия будет с нашей территории.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Как раз хотел сказать про наших украинских коллег, журналистов, которые на протяжении нескольких месяцев до учений «Запад-2021» искали какие-то танки российские где-то на Полесье и сейчас продолжают искать их, где они спрятались. У нас есть танки российские?