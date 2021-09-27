Есть ли в Беларуси российские танки? Ответили представители Госпогранкомитета

Новости Беларуси. Ситуация на белорусской границе. К чему она может привести, как разрешить миграционный кризис и что происходит у рубежей Беларуси? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить актуальную проблему.
Алена Сырова, СТВ:
Украинцы очень сильно переживают, что агрессия будет с нашей территории.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Как раз хотел сказать про наших украинских коллег, журналистов, которые на протяжении нескольких месяцев до учений «Запад-2021» искали какие-то танки российские где-то на Полесье и сейчас продолжают искать их, где они спрятались. У нас есть танки российские?
Алексей Сытенков, заместитель начальника управления Госпогранкомитета Беларуси:
Российских танков у нас нет, у нас хватает своих белорусских танков. Учения закончились, войска РФ, принимавшие участие, вернулись в места своей постоянной дислокации. Идет обычная боевая учебная работа как Министерства обороны, так и у нас, в Госпогранкомитете.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Мне кажется, что украинская разведка не смогла зафиксировать отвод сил Российской Федерации, которые участвовали в учениях, это, наверное, прокол.
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