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Электромобили: «Что происходит»

12 марта 2018 12:54
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Новости Беларуси. Перспективы производства и использования электромобилей – тема, актуальная во многих странах. В СМИ уже звучала информация о том, что возможности такого производства прорабатывают и в Беларуси. При каких условиях это производство может стать выгодным и для производителей, и для экономики страны? И когда белорусские водители будут готовы пересесть на электромобили? Об этом говорили во время ток-шоу «Что происходит».

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# общество # Электромобили # Николай Улахович # Алексей Ваганов # Сергей Кабишов

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