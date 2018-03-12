Электромобили: «Что происходит»

Новости Беларуси. Перспективы производства и использования электромобилей – тема, актуальная во многих странах. В СМИ уже звучала информация о том, что возможности такого производства прорабатывают и в Беларуси. При каких условиях это производство может стать выгодным и для производителей, и для экономики страны? И когда белорусские водители будут готовы пересесть на электромобили? Об этом говорили во время ток-шоу «Что происходит».
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